Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

তীব্র স্রোতে কর্ণফুলীতে ফেরি চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাট থেকে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাট থেকে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট দিয়ে পানি ছাড়ায় কর্ণফুলী নদীতে প্রবল স্রোত সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে নদীর দুই পারে আটকা পড়েছে অনেক যাত্রী ও যানবাহন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রাঙামাটি সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী কীর্তি নিশান চাকমা বলেন, ‘বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্পিলওয়ের ১৬টি গেট দিয়ে পানি ছাড়ায় কর্ণফুলী নদীতে প্রচণ্ড স্রোত সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্য ফেরি চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।’

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাটে দেখা যায়, উভয় পারে বেশ কিছু যানবাহন পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে। কথা হয় কারচালক সাজু, সিএনজি অটোচালক খোরশেদ আলম ও তরিকুল ইসলাম, মোটরসাইকেল আরোহী মো. আজাদ ও মো. জাকারিয়া ইসলাম আখন্দ এবং ট্রাকচালক আব্দুর রহমানের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, সকাল ৬টার পর থেকে ফেরি বন্ধ। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছি ওপারে যাওয়ার জন্য।

ফেরিঘাটে দেখা যায়, বগুড়া থেকে আসা বান্দরবানগামী পর্যটক তানসেন ও খোকন আলীও আটকা পড়েছেন। তাঁরা বলেন, ‘একটি হাইয়েস গাড়িতে করে আমরা বান্দরবান যাচ্ছিলাম। কিন্তু ফেরি বন্ধ থাকায় যাত্রা ব্যাহত হয়েছে।’

এ বিষয়ে ফেরির ইনচার্জ মো. আরমান ও চালক মো. আমিন বলেন, ‘পানির স্রোত খুব বেশি হওয়ায় ফেরি চালানো ঝুঁকিপূর্ণ। স্রোত কমলে এবং জোয়ার এলে ফেরি চালানোর চেষ্টা করব।’

এ বিষয়ে রাঙামাটি সড়ক ও জনপদ বিভাগের ফেরি মেকানিক অরুণ বড়ুয়াও জানান, স্রোতের কারণে ফেরি চলাচল আপাতত বন্ধ রয়েছে।

বিষয়:

নৌরুটকর্ণফুলীকাপ্তাইচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদল পুনর্বিন্যাস আনছে ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলে

‘বাবার অসুস্থতায় পরামর্শ নিতে’ চিকিৎসকের বাসায় নারী, দুজনকে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

১৪৬ যাত্রী নিয়ে ব্যাংককের পথে এক ঘণ্টা উড়ে মিয়ানমার থেকে ফিরে এল বিমানের সেই ফ্লাইট

৬ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন মোদি, আসবেন পুতিনও

রাশিয়ার তেল চীনও কেনে, তবে ট্রাম্পের শুল্ক শুধু ভারতের ওপর কেন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে বিএনপির দুই নেতা আটক

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে বিএনপির দুই নেতা আটক

তীব্র স্রোতে কর্ণফুলীতে ফেরি চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা

তীব্র স্রোতে কর্ণফুলীতে ফেরি চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা

লৌহজংয়ে বিদেশি পিস্তলসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব

লৌহজংয়ে বিদেশি পিস্তলসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব

টাঙ্গাইলে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ৩

টাঙ্গাইলে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ৩