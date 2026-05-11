Ajker Patrika
রাজশাহী

৫ দফা দাবিতে ওষুধ কোম্পানি প্রতিনিধিদের মানববন্ধন

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি
৫ দফা দাবিতে ওষুধ কোম্পানি প্রতিনিধিদের মানববন্ধন
৫ দফা দাবিতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে ওষুধ কোম্পানি প্রতিনিধিদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ও ৫ দফা দাবিতে পাবনার সাঁথিয়ায় মানববন্ধন হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টায় বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাসোসিয়েশন (ফারিয়া) উপজেলা শাখার আয়োজনে এ মানববন্ধন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সংগঠনের উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম রাজা, কোষাধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সদস্য আজিম উদ্দিন, তারিকুল প্রমুখ। মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

একই দাবিতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের সামনে ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাসোসিয়েশন (ফারিয়া) রাজশাহী জেলা ও মহানগর শাখা প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন করেছে। এ সময় বক্তারা হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ, আত্মসম্মান ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতের দাবি জানান।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাওষুধরাজশাহী বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

রাঙামাটির চাকমা সার্কেল চিফ দেবাশীষ রায়ের স্ত্রীকে সতর্ক করল জেলা প্রশাসন

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দু

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, টানা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

মধ্যরাতে মিয়ানমারে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প, কাঁপল বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

সম্পর্কিত

রাজধানীতে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আটক ৩

রাজধানীতে ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আটক ৩

পবিপ্রবিতে হামলা: যুবদলের দুই নেতা বহিষ্কার

পবিপ্রবিতে হামলা: যুবদলের দুই নেতা বহিষ্কার

নেত্রকোনায় রাতে নিখোঁজ, পরদিন পুকুরে মিলল যুবকের লাশ

নেত্রকোনায় রাতে নিখোঁজ, পরদিন পুকুরে মিলল যুবকের লাশ

কিশোরীকে নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি: জড়িত ব্যক্তির ১২ বছরের কারাদণ্ড

কিশোরীকে নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি: জড়িত ব্যক্তির ১২ বছরের কারাদণ্ড