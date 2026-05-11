Ajker Patrika
বগুড়া

২৭৮ টাকার ভূমি কর ২ হাজার টাকা, নায়েবের বিরুদ্ধে অভিযোগ

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি 
২৭৮ টাকার ভূমি কর ২ হাজার টাকা, নায়েবের বিরুদ্ধে অভিযোগ
শেরপুর পৌর ভূমি অফিস। ফাইল ছবি

বগুড়ার শেরপুরে ভূমির খাজনা পরিশোধ (অনলাইন) করতে গিয়ে গ্রাহকের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার শেরপুর পৌর ভূমি অফিসে এ ঘটনা ঘটে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগ দেন ওই ভুক্তভোগী।

ভুক্তভোগীর নাম সৌরভ অধিকারী শুভ, তিনি শেরপুর পৌর শহরের সান্যালপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির ২ দশমিক ৩৩ শতাংশ জমির খাজনা পরিশোধের জন্য পৌর ভূমি অফিসে যান।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সৌরভ অধিকারী খাজনা দিতে গেলে শেরপুর পৌর ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা (নায়েব) আব্দুস সালাম তাঁর কাছে প্রথমে ২ হাজার ৫০০ টাকা দাবি করেন। পরে দর-কষাকষির একপর্যায়ে কম্পিউটার অপারেটরের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে দুই হাজার টাকা নেওয়া হয়।

টাকা নেওয়ার পর গ্রাহককে (সৌরভ) যে অনলাইন রসিদ দেওয়া হয়, তাতে খাজনার পরিমাণ উল্লেখ ছিল মাত্র ২৭৮ টাকা। অন্য ১ হাজার ৭২২ টাকা কেন নেওয়া হলো—এ বিষয়ে জানতে চাইলে সেটিকে ‘অফিসের বিবিধ খরচ’ বলে জানানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

জানতে চাইলে সৌরভ অধিকারী শুভ বলেন, ‘নির্ধারিত খাজনার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা নেওয়া হয়েছে। আমি এর প্রতিকার চেয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দিয়েছি।’

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা আব্দুস সালাম। তিনি বলেন, ‘সব কার্যক্রম এখন অনলাইনে হয়। আমি শুধু অনুমোদনের কাজ করি। অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।’

এ বিষয়ে ইউএনও মো. সাইদুজ্জামান হিমু বলেন, ‘অভিযোগটি পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। সত্যতা পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

শেরপুরঅভিযোগরাজশাহী বিভাগশেরপুর(বগুড়া)জেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

রাঙামাটির চাকমা সার্কেল চিফ দেবাশীষ রায়ের স্ত্রীকে সতর্ক করল জেলা প্রশাসন

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া নির্মাণে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর: শুভেন্দু

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, টানা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

মধ্যরাতে মিয়ানমারে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প, কাঁপল বাংলাদেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে পুতিনের বাহিনীর অপমানজনক বিদায়

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচনে এনসিপির ১০০ প্রার্থীর নাম ঘোষণা, দেখুন তালিকা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

সম্পর্কিত

পবিপ্রবিতে হামলা: যুবদলের দুই নেতা বহিষ্কার

পবিপ্রবিতে হামলা: যুবদলের দুই নেতা বহিষ্কার

নেত্রকোনায় রাতে নিখোঁজ, পরদিন পুকুরে মিলল যুবকের লাশ

নেত্রকোনায় রাতে নিখোঁজ, পরদিন পুকুরে মিলল যুবকের লাশ

কিশোরীকে নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি: জড়িত ব্যক্তির ১২ বছরের কারাদণ্ড

কিশোরীকে নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি: জড়িত ব্যক্তির ১২ বছরের কারাদণ্ড

রূপগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ-গোলাগুলি, আহত ১৫

রূপগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ-গোলাগুলি, আহত ১৫