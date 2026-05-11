২৭৮ টাকার ভূমি কর ২ হাজার টাকা, নায়েবের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বগুড়ার শেরপুরে ভূমির খাজনা পরিশোধ (অনলাইন) করতে গিয়ে গ্রাহকের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার শেরপুর পৌর ভূমি অফিসে এ ঘটনা ঘটে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগ দেন ওই ভুক্তভোগী।
ভুক্তভোগীর নাম সৌরভ অধিকারী শুভ, তিনি শেরপুর পৌর শহরের সান্যালপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির ২ দশমিক ৩৩ শতাংশ জমির খাজনা পরিশোধের জন্য পৌর ভূমি অফিসে যান।
লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সৌরভ অধিকারী খাজনা দিতে গেলে শেরপুর পৌর ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা (নায়েব) আব্দুস সালাম তাঁর কাছে প্রথমে ২ হাজার ৫০০ টাকা দাবি করেন। পরে দর-কষাকষির একপর্যায়ে কম্পিউটার অপারেটরের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে দুই হাজার টাকা নেওয়া হয়।
টাকা নেওয়ার পর গ্রাহককে (সৌরভ) যে অনলাইন রসিদ দেওয়া হয়, তাতে খাজনার পরিমাণ উল্লেখ ছিল মাত্র ২৭৮ টাকা। অন্য ১ হাজার ৭২২ টাকা কেন নেওয়া হলো—এ বিষয়ে জানতে চাইলে সেটিকে ‘অফিসের বিবিধ খরচ’ বলে জানানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।
জানতে চাইলে সৌরভ অধিকারী শুভ বলেন, ‘নির্ধারিত খাজনার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা নেওয়া হয়েছে। আমি এর প্রতিকার চেয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দিয়েছি।’
তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা আব্দুস সালাম। তিনি বলেন, ‘সব কার্যক্রম এখন অনলাইনে হয়। আমি শুধু অনুমোদনের কাজ করি। অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।’
এ বিষয়ে ইউএনও মো. সাইদুজ্জামান হিমু বলেন, ‘অভিযোগটি পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। সত্যতা পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
