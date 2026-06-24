Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে পাচারকালে কয়লাসহ চোরাই মালামাল জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে পাচারকালে কয়লাসহ চোরাই মালামাল জব্দ
জব্দ করা চোরাই মাল। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে পতেঙ্গায় পাচারকালে এক টন কয়লা ও সাড়ে ৩০০ কেজি সরিষা ও সয়াবিন দানাসহ দুই চোরাকারবারীকে আটক করেছে কোস্টগার্ড।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) সন্ধ্যা ৭টার দিকে পতেঙ্গা থানাধীন ১৪ নম্বর ঘাট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

বুধবার এই বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার বিএন সুমন আল মুকিত এতথ্য জানান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গায় সন্দেহভাজন দুটি কাঠের বোটে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২ লাখ ৮৮ হাজার টাকা মূল্যের এসব চোরাইকৃত মালামাল উদ্ধার করা হয়। এ সময় চোরাচালান কাজে ব্যবহৃত দুটি কাঠের বোট জব্দ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট দুই চোরাকারবারিকে আটক করা হয়।

তিনি আরও জানান, জব্দকৃত মালামাল, চোরাচালানে ব্যবহৃত বোট এবং আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাপতেঙ্গাআটকঅভিযানচট্টগ্রাম বিভাগকোস্টগার্ডজেলার খবরচোরাচালান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত