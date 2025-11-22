Ajker Patrika

একই দিনে গণভোট হলে ‘নির্বাচনের জেনোসাইড’ হতে পারে, জামায়াত আমিরের হুঁশিয়ারি

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ২০
চট্টগ্রাম নগরের চকবাজার প্যারেড মাঠে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারিতে অবশ্যই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। নির্বাচন নিয়ে কোনো সংকট তৈরি হতে দেব না। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই। সেটা আমাদের তৈরি করতে হবে। আপনারা প্রস্তুত থাকুন, এই নির্বাচন হতে হবে। এই নির্বাচন না হলে দেশে সংকট দেখা দেবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচনের দিন গণভোট চাই না। নির্বাচনের দিন গণভোট হলে নির্বাচনের জেনোসাইড হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা কী করব জাতির জন্য, কী ভাবছি সেগুলো বলতে বলতেই আমাদের সময় চলে যায়। কাউকে খোঁচা দেওয়া কিংবা কারো খোঁচার জবাব দেওয়ার ভাই আমাদের কোনো সময় নাই। আমাদের অবস্থান আপনাদের সামনে পরিষ্কার।’

চট্টগ্রাম নগরের চকবাজার প্যারেড মাঠে শনিবার বিকেলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জামায়াত আমির এসব কথা বলেন। এর আগে হেলিকপ্টারে করে নগরের চকবাজারের প্যারেড মাঠে অবতরণ করেন তিনি। এরপর তিনি আকবর শাহ থানার আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার (পূর্ব ফিরোজ শাহ কলোনি) বড় মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। সন্ধ্যায় তিনি জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রামের উদ্যোগে আয়োজিত নির্বাচনী দায়িত্বশীল সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পিআর নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর দাবি অব্যাহত আছে জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, ‘পিআরের দাবি বাস্তবায়ন হবে জনগণের স্বার্থে। আমরা ক্ষমতায় গেলেও কথা দিচ্ছি, পিআর আমরা বাস্তবায়ন করব ইনশা আল্লাহ।’

তিনি বলেন, ‘স্থানীয় নির্বাচনের কথা বলছি না, এখন তা সম্ভব নয়। এই সময়ের মধ্যে আমরা অবাস্তব কথা বা দাবি করছি না, করবও না। আমি জামায়াতের বিজয় চাই না, জনগণের বিজয় চাই।’

জামায়াত আমির বলেন, ‘আমাদের যুদ্ধ হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। আপসহীন এই যুদ্ধে কারও কাছে মাথানত করব না। কারও কাছে আমাদের দেশের রাজনীতি ইজারা দিতে চাই না। কোনো পরিবার বা কোনো দল নয়, এই দেশের মালিক এই দেশের জনগণ। আমরা জনগণের হাতে জনগণের অধিকার তুলে দিতে চাই।

দুর্নীতি যদি উপড়ে ফেলা যায়, তাহলে সমাজের উন্নয়নের ধারাগুলো খুলে যাবে। আমাদের টপ প্রায়োরিটি হবে দুর্নীতির কোমর ভাঙা এবং বিধ্বস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে তুলে ধরা।’

বিষয়:

জামায়াতচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনচট্টগ্রামসংসদজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
ধানের শীষের বাইরে কেউ নির্বাচন করলে কোনো কেন্দ্রে এজেন্ট দিতে পারবে না: বিএনপি নেতা স্বপন

নির্বাচন কমিশন: সংলাপে না ডাকলেও ৭ দলের ভোটে বাধা দেখছে না ইসি

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৪৪ ভবন: ঝুঁকিতে হাজারো শিক্ষার্থীর জীবন

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

