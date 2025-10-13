ইয়াবাসহ যাত্রীবাহী বাস জব্দ, চালক-সুপারভাইজার গ্রেপ্তার

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ১০ হাজার ইয়াবাসহ রিলাক্স কিং এসি এয়ার কন নামের একটি যাত্রীবাহী বাস জব্দ করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় বাসের চালক ও সুপারভাইজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের বড়তাকিয়া বাজার এলাকার মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলগামী হাইওয়ে সংযোগস্থলে এই অভিযান চালানো হয়।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার বাড়াদি গ্রামের রুবেল ব্যাপারী (৩৭) এবং মাগুরা জেলার শালিখা থানার গঙ্গারামপুর গ্রামের মো. মিরাজুল ইসলাম (৪২)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বড়তাকিয়া এলাকায় ঢাকাগামী লেনের মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলগামী হাইওয়ে সংযোগ সংযোগস্থল এলাকায় চেকপোস্ট স্থাপন করে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। এ সময় রিলাক্স কিং এসি এয়ার কন নামের একটি যাত্রীবাহী বাস থামিয়ে তল্লাশি চালালে বাসের চালকের সিটের পাশে বক্সের ভেতরে সুকৌশলে লুকানো দুটি প্যাকেট থেকে ১০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, অভিযানে উদ্ধার করা ইয়াবা ও পরিবহনে ব্যবহৃত বাসটি জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
