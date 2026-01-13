Ajker Patrika

পাঁচ চীনা নাগরিকসহ টেলিগ্রাম প্রতারণা চক্রের ৮ জন গ্রেপ্তার, ৫১ হাজারের বেশি সিম জব্দ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডিএমপির ডিবির সাইবার ক্রাইম বিভাগ (উত্তর)-এর সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানী থেকে টেলিগ্রামভিত্তিক প্রতারণা চক্রের পাঁচ চীনা নাগরিকসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বসুন্ধরা ও উত্তরা পশ্চিম এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন অপারেটরের ৫১ হাজার ২৫১টি সিম, ৫১টি মোবাইল ফোন এবং ২১টি ভিওআইপি গেটওয়ে সামগ্রী জব্দ করা হয়।

আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির ডিবির সাইবার ক্রাইম বিভাগ (উত্তর)-এর উপকমিশনার (ডিসি) হাসান মোহাম্মদ এসব তথ্য জানান।

গ্রেপ্তাররা হলেন চেন লিং ফেং, জেং কং, জেং চাংকিয়াং, ওয়েন জিয়ান কিউ, হুয়াং ঝেং জিয়াং, মো. জাকারিয়া (২৬), নিয়াজ মাসুম (২০) ও কামরুল হাসান ওরফে হাসান জয় (৩৮)।

সংবাদ সম্মেলনে ডিসি হাসান মোহাম্মদ বলেন, ডিবি সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগের ওয়েবভিত্তিক ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম অনলাইনে চাকরি সংক্রান্ত প্রতারণা এবং টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে প্রতারণাসহ বিভিন্ন অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে রাজধানীতে সক্রিয় দেশি ও বিদেশি প্রতারক চক্রের সন্ধান পায়।

গত সপ্তাহে ভাটারা থানাধীন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে নিয়াজ মাসুম ও কামরুল হাসান ওরফে হাসান জয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে অনলাইন প্রতারণায় ব্যবহৃত ১৪টি ভিওআইপি গেটওয়ে ডিভাইস, বিভিন্ন অপারেটরের ৫১ হাজার ৬৭টি সিম, চারটি মোবাইল ফোন, দুটি সিপিইউ ও একটি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।

ডিসি হাসান আরও বলেন, ‘তদন্ত চলাকালে রাজধানীর অন্যান্য এলাকায় একই ধরনের আরও অনলাইন প্রতারক চক্রের তথ্য পাওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (১২ জানুয়ারি) উত্তরা-পশ্চিম থানাধীন ৯ নম্বর সেক্টরে অভিযান চালানো হয়। ওই অভিযানে পাঁচ বিদেশি নাগরিকসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে সাতটি অবৈধ ভিওআইপি গেটওয়ে ডিভাইস, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৪৭টি মোবাইল ফোন, ১৮৪টি সিম ও পাঁচটি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়েছে।

ডিসি হাসান মোহাম্মদ বলেন, গ্রেপ্তাররা কখনো চাকরি দেওয়ার নামে, কখনো বেশি মুনাফার বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে, আবার কখনো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কম দামে সরবরাহের বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করতেন।

গ্রেপ্তার নিয়াজ মাসুম ও কামরুল হাসান ওরফে হাসান জয়কে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাকি গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান ডিসি।

বিষয়:

প্রতারণাঢাকা জেলারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগঢাকা
