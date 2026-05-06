চট্টগ্রামে অ্যাম্বুলেন্স থেকে ইয়াবা জব্দ, কারাগারে ২

চট্টগ্রামে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশিকালে অ্যাম্বুলেন্সের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ১ লাখ ৫ হাজার ইয়াবা জব্দ ও দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরীর পুরোনো ফিশারিঘাট সড়কে এই তল্লাশি চালানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শহিদুল ইসলাম খান সাগর (২৭) ও মো. আফসার (৩৩)। আজ (বুধবার) থানায় মামলা দায়েরের পর দুই আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে এবং অ্যাম্বুলেন্সটি জব্দ করা হয়।
পাথরঘাটা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (এসআই) কাজী মনিরুল করিম চৌধুরী জানান, তল্লাশি চলাকালে পুলিশ কক্সবাজার থেকে আসা সাদা রঙের ওই অ্যাম্বুলেন্সকে (ঢাকা মেট্রো-ছ-৭১-১২৬৫) থামার সংকেত দেয়। কিন্তু গাড়িটি কৌশলে ইউটার্ন নিয়ে পুরোনো ফিশারিঘাটের অভিমুখে যেতে থাকে।
পুলিশের আভিযানিক দল তাৎক্ষণিক গাড়িটিকে থামায়। পরে তল্লাশি চালিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের গ্যাস সিলিন্ডারের মধ্যে কৌশলে রাখা ১ লাখ ৫ হাজার ইয়াবা বড়ি জব্দ করে এবং দুজনকে আটক করে।
