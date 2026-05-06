কুবির ভিসি-কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগসহ ৯ দফা দাবি ছাত্রদলের

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) উপাচার্য ড. মো. হায়দার আলীকে গ্রেপ্তার এবং কোষাধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ সোলায়মানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। এ সময় দুই প্রশাসনিক প্রধানের পদত্যাগসহ ৯ দফা দাবি জানানো হয়।
আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এই সংবাদ সম্মেলন করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল নেতারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির চর্চা চলছে, যা সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাঁরা এসব অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনার দাবি জানান।
৯ দফা দাবি হলো—উপাচার্যকে দ্রুত গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নেওয়া; ২০০৯ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সাল পর্যন্ত সব নিয়োগের তদন্ত প্রতিবেদন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ; উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠির জবাব শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন; গত ১৮ মাসে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের তথ্য প্রকাশ; দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের পদত্যাগ; শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় ব্যর্থ প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরদের অপসারণ; আবাসিক হল ও ক্যাফেটেরিয়ার খাবারের মান উন্নয়ন এবং তুচ্ছ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের বহিষ্কারের মতো কঠোর ব্যবস্থা থেকে বিরত থাকা।
এ বিষয়ে ছাত্রদলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। বর্তমান ভিসি একজন বিতর্কিত ব্যক্তি এবং গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, ভিসি গোপনে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এবং এসব অভিযোগ উপেক্ষা করা হচ্ছে।
আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এসব বিষয়ে জাতির কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে। একই সঙ্গে ভিসিকে অপসারণ করে শাস্তির দাবি জানান তিনি।
সদস্যসচিব মোস্তাফিজুর রহমান শুভ বলেন, বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে তথ্য পাচার-সংক্রান্ত থানায় ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি কীভাবে দায়িত্ব পালন করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তিনি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগগুলোর তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ এবং উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবি করেন।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট গত এপ্রিল মাসে ৫ হাজার ২০৫টি ফৌজদারি এবং ৩০২টি ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত পরিচালনা করে এসব মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ডিএমপি।৪ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জে ‘প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ ও যত্নশীল জীবন ব্যবস্থাপনায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের করণীয়’ বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে আলোচকেরা এসব কথা বলেন। বুধবার (৬ মে) জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্সের সম্মেলনকক্ষে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এই সেমিনারের আয়োজন করে।৪ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দুটি ইটভাটাকে ৭ লাখ টাকা জরিমানা করে কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।১৩ মিনিট আগে
বরিশাল নগরে খিচুড়ি কিনতে গিয়ে নিখোঁজ সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সৌরভ দাস শানকে (১৩) কক্সবাজার থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কক্সবাজারের ঈদগাহ বাজার বাস কাউন্টার থেকে তাকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।২০ মিনিট আগে