চট্টগ্রামে ছাত্রী ধর্ষণের ৯ দিন পরও গ্রেপ্তার নেই, সড়ক অবরোধ

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে সহপাঠী শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী। আজ বুধবার উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন সড়কে এ বিক্ষোভ কর তারা। এ সময় সড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
এর আগে সকাল থেকে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী রায়পুর গাউছিয়া হাশেমীয়া আলিম মাদ্রাসার সামনে জড়ো হয়। সেখান থেকে বিক্ষোভ-মিছিল নিয়ে সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। বিক্ষোভকারীরা মামলার আসামি আবু তাহেরের দোকানে ভাঙচুর চালায়।
পরিবার ও পুলিশ সূত্র জানায়, গত ২৭ এপ্রিল রাতে আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে পূর্বগহিরা এলাকার একটি মুদিদোকানে ভুক্তভোগীকে আটকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন আসামিরা।
এ ঘটনায় ২ মে ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে আবু তাহের (৪২), রবিউল হোসেন প্রকাশ চুমকিয়া (২৪), মো. ফারুক (২৩) ও আনোয়ার হোসেনকে (২২) আসামি করে আনোয়ারা থানায় মামলা করেন। তবে ঘটনার ৯ দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত কোনো আসামিকে গ্রেপ্তার না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
এ বিষয়ে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, ‘ভিকটিমের পরিবার ঘটনার পর দেরিতে মামলা করায় আসামিরা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের একটি টিম কাজ করছে। আশা করছি, শিগগির গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে।’
