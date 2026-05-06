Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

নিখোঁজের ৬ ঘণ্টা পর গৃহবধূকে পাওয়া গেল তেঁতুলগাছের মগডালে

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
নিখোঁজের ৬ ঘণ্টা পর গৃহবধূকে পাওয়া গেল তেঁতুলগাছের মগডালে
তেঁতুলগাছের মগডালে বসে আছেন গৃহবধূ। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের উলিপুরে নিখোঁজের ৬ ঘণ্টা পর তেঁতুলগাছের মগডাল থেকে এক গৃহবধূকে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (৬ মে) সকালে উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের গোড়াই আনন্দবাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গোড়াই আনন্দবাজার এলাকার আবু সাইদের স্ত্রী সাজেদা বেগম (৪৩) মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে নিখোঁজ হন। এরপর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। আজ বুধবার সকালে প্রতিবেশী রাজেন্দ্র নাথের পুকুরপাড়ের একটি উঁচু তেঁতুলগাছের মগডালে তাঁকে দেখতে পান এলাকাবাসী। এ সময় গাছের ডালে গৃহবধূকে কখনো বসা, কখনো শোয়া অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বসে তাঁকে কিছু খেতে দেখা যায়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে নিচে নামানোর চেষ্টা করে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে শত শত উৎসুক নারী-পুরুষ পুকুরপাড়ে ভিড় জমান। ওই গৃহবধূ তিন সন্তানের জননী।

ওই গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা জানান, তিনি এর আগেও দুবার এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। বাঁশঝাড় ও চাগুয়া (ছাও) গাছ থেকেও উদ্ধার করা হয়েছে তাঁকে। এ ছাড়া তিনি অনেক সময় কাউকে কিছু না বলে বিভিন্ন জায়গায় চলে যান। আজও তাঁকে তেঁতুলগাছের মগডালে দেখতে পাওয়া যায়। পরে পুকুরের পানিতে লাফ দিয়ে পড়েন। বর্তমানে তিনি সুস্থ রয়েছেন।

দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য রায়হান কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

উলিপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল বলেন, ‘খবর পেয়ে বুধবার সকালে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গৃহবধূকে উদ্ধারের চেষ্টা করি। এ সময় ওই গৃহবধূ বিভিন্ন হুমকি দেন। পরে তিনি পানিতে লাফ দিলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করেন।’

বিষয়:

নিখোঁজউলিপুরকুড়িগ্রাম সদরজেলার খবররংপুর বিভাগফায়ার সার্ভিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে বিজয়কে সহায়তা করবে কংগ্রেস, পেতে পারে ২ মন্ত্রিত্ব

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

রাজধানীর ফার্মগেটে চলন্ত মাইক্রোবাসে আগুন

সঙ্গী করে ক্ষমতায় আরোহণ, সেই বিজেপির হাতেই পতন হয়েছে যে ৬ মুখ্যমন্ত্রীর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

সম্পর্কিত

এপ্রিলে ৫২০৫টি ফৌজদারি ও ৩০২টি ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি ডিএমপির

এপ্রিলে ৫২০৫টি ফৌজদারি ও ৩০২টি ট্রাফিক মামলা নিষ্পত্তি ডিএমপির

প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিতে সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান

প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিতে সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান

কালীগঞ্জে দুই ইটভাটাকে জরিমানা, কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ

কালীগঞ্জে দুই ইটভাটাকে জরিমানা, কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ

বরিশালে নিখোঁজ স্কুলছাত্র শান কক্সবাজার থেকে উদ্ধার

বরিশালে নিখোঁজ স্কুলছাত্র শান কক্সবাজার থেকে উদ্ধার