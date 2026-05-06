নিখোঁজের ৬ ঘণ্টা পর গৃহবধূকে পাওয়া গেল তেঁতুলগাছের মগডালে

কুড়িগ্রামের উলিপুরে নিখোঁজের ৬ ঘণ্টা পর তেঁতুলগাছের মগডাল থেকে এক গৃহবধূকে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (৬ মে) সকালে উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের গোড়াই আনন্দবাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গোড়াই আনন্দবাজার এলাকার আবু সাইদের স্ত্রী সাজেদা বেগম (৪৩) মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে নিখোঁজ হন। এরপর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। আজ বুধবার সকালে প্রতিবেশী রাজেন্দ্র নাথের পুকুরপাড়ের একটি উঁচু তেঁতুলগাছের মগডালে তাঁকে দেখতে পান এলাকাবাসী। এ সময় গাছের ডালে গৃহবধূকে কখনো বসা, কখনো শোয়া অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বসে তাঁকে কিছু খেতে দেখা যায়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে নিচে নামানোর চেষ্টা করে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে শত শত উৎসুক নারী-পুরুষ পুকুরপাড়ে ভিড় জমান। ওই গৃহবধূ তিন সন্তানের জননী।
ওই গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা জানান, তিনি এর আগেও দুবার এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। বাঁশঝাড় ও চাগুয়া (ছাও) গাছ থেকেও উদ্ধার করা হয়েছে তাঁকে। এ ছাড়া তিনি অনেক সময় কাউকে কিছু না বলে বিভিন্ন জায়গায় চলে যান। আজও তাঁকে তেঁতুলগাছের মগডালে দেখতে পাওয়া যায়। পরে পুকুরের পানিতে লাফ দিয়ে পড়েন। বর্তমানে তিনি সুস্থ রয়েছেন।
দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য রায়হান কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
উলিপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল বলেন, ‘খবর পেয়ে বুধবার সকালে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গৃহবধূকে উদ্ধারের চেষ্টা করি। এ সময় ওই গৃহবধূ বিভিন্ন হুমকি দেন। পরে তিনি পানিতে লাফ দিলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করেন।’
