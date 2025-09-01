খাগড়াছড়িতে অপহৃত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার, আটক ২

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী অপহৃত আল রাফি (১১) কে উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ সময় দুই অপহরণকারীকে আটক করা হয়েছে। রোববার (৩১ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে আটককৃতদের পুলিশে হস্তান্তর করা হয় এবং উদ্ধারকৃতকে পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়। অপহরণকারীরা হলেন, খাগড়াছড়ি সদরের মোহাম্মদপুর বাসিন্দার আব্দুল রহিম ছেলে মো. বাদশা মিয়া (২৮) এবং পানছড়ি উপজেলার হানিফ হোসেনের ছেলে কামরুল হাসান (২৩)।
জানা যায়, রোববার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে খাগড়াছড়ি শহরের চেঙ্গী স্কোয়ার এলাকা থেকে শিক্ষার্থী মো. আল রাফিকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা। পরে মুক্তিপণের জন্য পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।
ঘটনার পরপরই সেনাবাহিনীকে বিষয়টি জানানো হলে খাগড়াছড়ি জোনের আওতাধীন পানছড়ি ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহফুজুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। গতকাল বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে পানছড়ির মোল্লাপাড়া ব্রিজ এলাকা থেকে আল রাফিকে উদ্ধার করা হয় এবং বাদশা মিয়া নামে এক অপহরণকারীকে আটক করা হয়। বাদশার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পরে পানছড়ি বাজার এলাকা থেকে কামরুল নামে আরেক অপহরণকারীকে আটক করা হয়। এখনও পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত মালেক মিয়া। তাকে ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা জানান, এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
