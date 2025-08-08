ডোপ টেস্টে পজিটিভ, চবিতে শিক্ষকতা থেকে বাদ দুই প্রার্থী

চবি সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে যাওয়া দুই প্রার্থীর ডোপ টেস্টে গাঁজাজাতীয় মাদকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। ফলে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে গেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গত সোমবার তাদের ডোপ টেস্টে ফলাফল পজিটিভ এসেছে।
প্রার্থীরা হলেন—চবির নাট্যকলা বিভাগের পঞ্চম ব্যাচের শিক্ষার্থী গোলাম রাব্বানী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ড. ইমরুল আসাদ।
গত ২৮ জুলাই নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত, মৌখিক ও প্রেজেন্টেশন পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হন। পরে নিয়ম অনুযায়ী ডোপ টেস্টে অংশ নিলে দুজনের শরীরে গাঁজাজাতীয় মাদকের উপস্থিতি মেলে।
এ বিষয়ে গোলাম রাব্বানীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। অপর প্রার্থীর ফোন নম্বরই পাওয়া যায়নি।
নাট্যকলা বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক ফাহমিদা সুলতানা তানজি বলেন, ‘রিপোর্ট এখনো হাতে পাইনি। রিপোর্ট পজিটিভ হলে প্রশাসন নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘চবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী—সব নিয়োগে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক। যাঁর ফলাফল পজিটিভ আসবে, তাকে কোনোভাবেই নিয়োগ দেওয়া হবে না। ধাপে ধাপে সবাইকে ডোপ টেস্টের আওতায় আনা হবে।’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে যাওয়া দুই প্রার্থীর ডোপ টেস্টে গাঁজাজাতীয় মাদকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। ফলে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে গেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গত সোমবার তাদের ডোপ টেস্টে ফলাফল পজিটিভ এসেছে।
প্রার্থীরা হলেন—চবির নাট্যকলা বিভাগের পঞ্চম ব্যাচের শিক্ষার্থী গোলাম রাব্বানী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ড. ইমরুল আসাদ।
গত ২৮ জুলাই নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত, মৌখিক ও প্রেজেন্টেশন পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হন। পরে নিয়ম অনুযায়ী ডোপ টেস্টে অংশ নিলে দুজনের শরীরে গাঁজাজাতীয় মাদকের উপস্থিতি মেলে।
এ বিষয়ে গোলাম রাব্বানীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। অপর প্রার্থীর ফোন নম্বরই পাওয়া যায়নি।
নাট্যকলা বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক ফাহমিদা সুলতানা তানজি বলেন, ‘রিপোর্ট এখনো হাতে পাইনি। রিপোর্ট পজিটিভ হলে প্রশাসন নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘চবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী—সব নিয়োগে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক। যাঁর ফলাফল পজিটিভ আসবে, তাকে কোনোভাবেই নিয়োগ দেওয়া হবে না। ধাপে ধাপে সবাইকে ডোপ টেস্টের আওতায় আনা হবে।’
প্রতিষ্ঠানের মালিক মো. জামিনুর রহমান বলেন, ডিও অনুযায়ী গত ৩ আগস্ট সরকার টাঙ্গাইল জেলা আনসার ও গ্রাম পুলিশকে চালগুলো বরাদ্দ দেয়। বরাদ্দের নিয়ম অনুযায়ী টাঙ্গাইলের মেসার্স নিলয় ট্রেডার্স তা ক্রয় করে আমার কাছে বিক্রি করে। তিনি দাবি করেন, রসিদের ভিত্তিতে চালগুলো ক্রয় করেছেন।২৩ মিনিট আগে
হাটের নির্দিষ্ট কোনো দিন নেই। মূলত চাষাবাদের মৌসুম শেষে কিংবা জমি প্রস্তুতির সময় এখানে ভিড় বাড়ে। ঈশ্বরগঞ্জ ও নান্দাইল ছাড়াও পাশের ত্রিশাল, গফরগাঁও, হোসেনপুর, তাড়াইল ও গৌরীপুরের কৃষকেরাও কম দামে কৃষিযন্ত্র কিনতে আসেন।২৯ মিনিট আগে
মুফিজুল হক সিকদার দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। শুক্রবার (৮ আগস্ট) আসরের নামাজের পর রাউজান উপজেলার নোয়াজিশপুর ইউনিয়নের ফতেহনগর গ্রামের ফতেহ মোহাম্মদ সিকদার বাড়ি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।৩৭ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ শিক্ষার্থীসহ ৩ জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়া ঘাতক বাসচালককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার লামাকাজি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত জাকির আলম (৩৫) সিলেটের বিশ্বনাথের...২ ঘণ্টা আগে