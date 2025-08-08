Ajker Patrika
ডোপ টেস্টে পজিটিভ, চবিতে শিক্ষকতা থেকে বাদ দুই প্রার্থী

চবি সংবাদদাতা 
শিক্ষকের চাকরিতে বাদ পড়া দুই প্রার্থী। ছবি: সংগৃহীত
শিক্ষকের চাকরিতে বাদ পড়া দুই প্রার্থী। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে যাওয়া দুই প্রার্থীর ডোপ টেস্টে গাঁজাজাতীয় মাদকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। ফলে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গত সোমবার তাদের ডোপ টেস্টে ফলাফল পজিটিভ এসেছে।

প্রার্থীরা হলেন—চবির নাট্যকলা বিভাগের পঞ্চম ব্যাচের শিক্ষার্থী গোলাম রাব্বানী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ড. ইমরুল আসাদ।

গত ২৮ জুলাই নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত, মৌখিক ও প্রেজেন্টেশন পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হন। পরে নিয়ম অনুযায়ী ডোপ টেস্টে অংশ নিলে দুজনের শরীরে গাঁজাজাতীয় মাদকের উপস্থিতি মেলে।

এ বিষয়ে গোলাম রাব্বানীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। অপর প্রার্থীর ফোন নম্বরই পাওয়া যায়নি।

নাট্যকলা বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক ফাহমিদা সুলতানা তানজি বলেন, ‘রিপোর্ট এখনো হাতে পাইনি। রিপোর্ট পজিটিভ হলে প্রশাসন নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘চবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী—সব নিয়োগে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক। যাঁর ফলাফল পজিটিভ আসবে, তাকে কোনোভাবেই নিয়োগ দেওয়া হবে না। ধাপে ধাপে সবাইকে ডোপ টেস্টের আওতায় আনা হবে।’

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরপ্রার্থী
