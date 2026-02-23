চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণে তিন শিশুসহ আটজন দগ্ধ হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) ভর্তি করা হয়েছে।
আজ সোমবার ভোরে নগরের হালিশহর থানাধীন এসি মসজিদের পাশের একটি আবাসিক ভবনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ভোর সাড়ে ৫টায় শিশুসহ দগ্ধ আটজনকে হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করেন। আহতরা হলেন শিপন (৩০), সুমন (৪০), শাওন (১৭), পাখি (৩৫), শাখাওয়াত (৪৮) এবং আনাস (৪), আইমান (৭) ও আয়েশা (৯)।
বিস্তারিত আসছে...
