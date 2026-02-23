Ajker Patrika
নড়াইল

পূর্বশত্রুতার জেরে নড়াইলে বাবা-ছেলেসহ চারজনকে কুপিয়ে হত্যা, ৭-৮টি ঘরে অগ্নিসংযোগ

নড়াইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩৩
পূর্বশত্রুতার জেরে নড়াইলে বাবা-ছেলেসহ চারজনকে কুপিয়ে হত্যা, ৭-৮টি ঘরে অগ্নিসংযোগ
নিহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা আহাজারি করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে নড়াইল সদর উপজেলার শিঙ্গাশোল ইউনিয়নের বড়কুলা গ্রামে বাবা-ছেলেসহ চারজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন বড়কুলা গ্রামের খলিল শেখ (৭০) ও তাঁর ছেলে তাহাজ্জত শেখ (৪১), খলিল শেখের প্রতিবেশী ফেরদাউস হোসেন (৪০) এবং প্রতিপক্ষের ওসিকুর ফকির (৩৬)।

নড়াইলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আল মামুন শিকদার হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিঙ্গাশোল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান খায়রুজ্জামান ওরফে খায়ের মোল্যার পক্ষের লোকজনের সঙ্গে খলিল শেখের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। খলিল শেখ মূলত তারাপুর গ্রামের বাসিন্দা হলেও প্রায় ৯-১০ বছর আগে সংঘাত এড়াতে বড়কুলা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এরপরও দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত ছিল।

হত্যাকাণ্ডের পর কয়েকটি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
হত্যাকাণ্ডের পর কয়েকটি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিহত খলিল শেখের স্ত্রী মঞ্জুরা বেগম (৬৫) দাবি করেন, ভোরে সেহরি খাওয়ার পর ঘুমানোর প্রস্তুতির সময় ৫০–৫৫ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্বামী ও ছেলেকে ডেকে বাইরে নিয়ে যায়। পরে তাঁদের কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তখন প্রতিবেশী ফেরদাউস হোসেন এগিয়ে এলে তাঁকেও কুপিয়ে হত্যা করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। এ ঘটনায় প্রতিপক্ষের একজন গুরুতর আহত হলে নড়াইল সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনিও মারা যান। ঘটনার পর কয়েকটি ঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশ সুপার বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।’

বিষয়:

কুপিয়ে হত্যাখুলনা বিভাগনড়াইল সদরনড়াইলঅগ্নিসংযোগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

পুলিশের শীর্ষ পদে আলোচনায় যাঁরা

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

একই দিনে বিয়ে, আগের রাতে আত্মহত্যা দুই বোনের

সম্পর্কিত

চৌদ্দগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

চৌদ্দগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

রাজধানীতে বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে আগুন, শিশুসহ একই পরিবারের চারজন দগ্ধ

রাজধানীতে বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে আগুন, শিশুসহ একই পরিবারের চারজন দগ্ধ

রান্নাঘরে জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ৯ জন

রান্নাঘরে জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ৯ জন

পূর্বশত্রুতার জেরে নড়াইলে পাল্টাপাল্টি হামলা, বাবা-ছেলেসহ নিহত ৪

পূর্বশত্রুতার জেরে নড়াইলে পাল্টাপাল্টি হামলা, বাবা-ছেলেসহ নিহত ৪