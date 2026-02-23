পূর্বশত্রুতার জেরে নড়াইলে বাবা-ছেলেসহ চারজনকে কুপিয়ে হত্যা, ৭-৮টি ঘরে অগ্নিসংযোগ

এলাকায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্বশত্রুতার জেরে নড়াইল সদর উপজেলার শিঙ্গাশোল ইউনিয়নের বড়কুলা গ্রামে বাবা-ছেলেসহ চারজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ সোমবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন বড়কুলা গ্রামের খলিল শেখ (৭০) ও তাঁর ছেলে তাহাজ্জত শেখ (৪১), খলিল শেখের প্রতিবেশী ফেরদাউস হোসেন (৪০) এবং প্রতিপক্ষের ওসিকুর ফকির (৩৬)।
নড়াইলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আল মামুন শিকদার হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিঙ্গাশোল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান খায়রুজ্জামান ওরফে খায়ের মোল্যার পক্ষের লোকজনের সঙ্গে খলিল শেখের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। খলিল শেখ মূলত তারাপুর গ্রামের বাসিন্দা হলেও প্রায় ৯-১০ বছর আগে সংঘাত এড়াতে বড়কুলা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এরপরও দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত ছিল।
নিহত খলিল শেখের স্ত্রী মঞ্জুরা বেগম (৬৫) দাবি করেন, ভোরে সেহরি খাওয়ার পর ঘুমানোর প্রস্তুতির সময় ৫০–৫৫ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্বামী ও ছেলেকে ডেকে বাইরে নিয়ে যায়। পরে তাঁদের কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তখন প্রতিবেশী ফেরদাউস হোসেন এগিয়ে এলে তাঁকেও কুপিয়ে হত্যা করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। এ ঘটনায় প্রতিপক্ষের একজন গুরুতর আহত হলে নড়াইল সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনিও মারা যান। ঘটনার পর কয়েকটি ঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে।
পুলিশ সুপার বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।’
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়ে শেখ আহমেদ (২৮) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার ঘোলপাশা ইউনিয়নের সৈয়দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শেখ আহমেদ আদর্শ গ্রামের মৃত মফিজ মিয়ার ছেলে।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর রায়েরবাজারের একটি বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে আগুনে একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাত পৌনে ৪টার দিকে রায়েরবাজার মুক্তি সিনেমা হলের সামনে জাহানারা ভিলা নামে ছয়তলা ভবনের নিচ তলার একটি বাসায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম নগরের হালিশহরের একটি বাসায় রান্নাঘরে জমে থাকা গ্যাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় শিশুসহ ৯ জন দগ্ধ হয়েছেন। সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে হালিশহরের এইচ ব্লকের ‘হালিমা মঞ্জিল’ নামে একটি ভবনে এ বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায়।২ ঘণ্টা আগে
মাদক কারবারি ও মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে লেখালেখি করায় গত বছরের ২৬ এপ্রিল শরীয়তপুর জেলা শহরে দিনদুপুরে নাজমুল মাদবর (২৭) নামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক নেতাকে কুপিয়ে আলোচনায় আসে শাহিন মাদবর। এর কিছুদিন পর শাহিন মাদবরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়।২ ঘণ্টা আগে