সীতাকুণ্ডে অবৈধ কালো তেলের ডিপোতে মিলল ২৫ হাজার লিটার ডিজেল

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি অবৈধ কালো তেলের ডিপোতে অভিযান চালিয়ে ২৫ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার উপজেলার সিডিএ আবাসিক এলাকায় জনৈক নাসির উদ্দিনের মালিকানাধীন ডিপোতে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল মামুন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই কালো তেলের ডিপোতে বিপুল পরিমাণ ডিজেল মজুত করে রাখার খবর পাওয়া যায়। বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ে আজ বিকেলে ডিপোতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ডিপোর ভেতরে অবৈধভাবে মজুত করা ২৫ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়।
এদিকে খবর পেয়ে ওই কালো তেলের ডিপোটি পরিদর্শন করেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মো. জাহিদুল ইসলাম মিয়া। তিনি উপস্থিত গণমাধ্যমে জানান, যেসব অসাধু ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষকে হয়রানির মাধ্যমে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, তাঁদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।
