Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় ইজিবাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল নারীর

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
প্রতীকী ছবি

খুলনায় ইজিবাইকের ধাক্কায় রিকশা আরোহী মৌমিতা হালদার (২৬) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার নগরীর জেলা পরিষদের সামনে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি স্থানীয় মুন্সিপাড়া তরণ হালদারের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে ওই নারী কেডি ঘোষ রোডস্থ জেলা পরিষদ থেকে রিকশায় করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময়ে দ্রুতগামী একটি ইজিবাইক রিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দিলে ওই নারী রাস্তার ওপর পড়ে মাথায় আঘাত পান। পরবর্তীতে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানতে চাইলে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবীর হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনা শুনেছি। খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।’

