জয়দেবপুরে গাসিকের উচ্ছেদ অভিযান

গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলক্রসিং এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে গাজীপুর সিটি করপোরেশন (গাসিক) কর্তৃপক্ষ। আজ সোমবার নগরীর জয়দেবপুর রেলক্রসিং থেকে শিববাড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়কের দুই পাশে এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন গাসিক প্রশাসক শওকত হোসেন সরকার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। এ সময় সড়কের দুই পাশে ভেকু দিয়ে অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।
গাসিক প্রশাসক শওকত হোসেন সরকার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ক্লিন ও গ্রিন সিটি করার লক্ষ্যে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আজকে উচ্ছেদের পর কেউ আর অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করতে পারবেন না। যাঁরা এর পেছনে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে সিটি করপোরেশন।
রাজধানীর সায়েদাবাদ বাসের ধাক্কায় তাসলিমা আক্তার (৩৪) নামের ব্যাটারিচালিত রিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর অবস্থায় স্বজনরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
খুলনা নগরীতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মৌমিতা হালদার (২৬) নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে নগরীর জেলা পরিষদ ভবনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
খুলনায় ইজিবাইকের ধাক্কায় রিকশা আরোহী মৌমিতা হালদার (২৬) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার নগরীর জেলা পরিষদের সামনে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে হাওরে গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. শরীফ মিয়া (৩২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) বিকেলে উপজেলার ঢাকী ইউনিয়নের ঢাকী সেতুর পার্শ্ববর্তী বাহিরচর পাউবো ফসলরক্ষা বাঁধ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।