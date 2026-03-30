গাজীপুর

জয়দেবপুরে গাসিকের উচ্ছেদ অভিযান

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ মার্চ ২০২৬, ২২: ২৮
জয়দেবপুর গাসিকের উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলক্রসিং এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে গাজীপুর সিটি করপোরেশন (গাসিক) কর্তৃপক্ষ। আজ ‎সোমবার নগরীর জয়দেবপুর রেলক্রসিং থেকে শিববাড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়কের দুই পাশে এই অভিযান চালানো হয়।

‎‎অভিযান পরিচালনা করেন গাসিক প্রশাসক শওকত হোসেন সরকার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। এ সময় সড়কের দুই পাশে ভেকু দিয়ে অবৈধ স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

গাসিক প্রশাসক শওকত হোসেন সরকার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ক্লিন ও গ্রিন সিটি করার লক্ষ্যে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আজকে উচ্ছেদের পর কেউ আর অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করতে পারবেন না। যাঁরা এর পেছনে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে সিটি করপোরেশন।

