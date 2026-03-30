ঘরে নারীর লাশ, ছেলে নিখোঁজ, শিশুকন্যাকে পাওয়া গেল আত্মীয়র বাড়ি

টাঙ্গাইলের সখীপুরে নিজের ঘর থেকে কম্বলে মোড়ানো অবস্থায় মুক্তা বেগম (৩৫) নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) বিকেলে উপজেলার গজারিয়া পশ্চিমপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
মুক্তা বেগম ওই এলাকার কাতারপ্রবাসী আলহাজ মিয়ার স্ত্রী। বিকেলে টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) এ কে এম মামুনুর রশীদ ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন পিপিএম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
নিহত মুক্তার পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাস ছয়েক আগে আলহাজ মিয়া কাতার চলে যান। কিন্তু গত চার মাস ধরে পারিবারিক কলহের কারণে আলহাজ মিয়া তাঁর স্ত্রীর কাছে ফোন দেন না।
মুক্তা বেগমের ফুফু ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্যমতে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই একে অপরকে পরকীয়ায় জড়িত বলে সন্দেহ করতেন। কয়েক দিন আগে গৃহবধূ মুক্তা বেগম ফুফুর কাছে ছেলের কাছ থেকে হত্যার হুমকি পেয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন। আজ সকাল থেকে বাড়ির কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এমন খবর পেয়ে গৃহবধূ মুক্তার বাবার বাড়ির লোকজন ওই বাড়িতে আসেন। এ সময় ঘরে ঢুকে কম্বলে মোড়ানো অবস্থায় মুক্তার লাশ পাওয়া যায়। এদিকে ঘটনার পর থেকে মুক্তার দুই সন্তানের মধ্যে ১৪ বছর বয়সী ছেলের হদিস মিলছে না। বিকেলে পার্শ্ববর্তী কালমেঘা এলাকার এক আত্মীয়র বাড়িতে পাওয়া গেছে শিশুকন্যাকে।
গৃহবধূর বাবা দানেছ আলী বলেন, ‘আমার মেয়েকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মিলে খুন করেছে। আমি এর বিচার চাই। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।’
টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) এ কে এম মামুনুর রশীদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, রাতে ওই নারীকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা তাঁর ছেলের খোঁজ করছি। তাকে খুঁজে পেলেই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন সহজ হবে।’
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মাইক্রোবাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশাচালকসহ দুজন নিহত এবং দুজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) সন্ধ্যায় ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৫ মিনিট আগে
কুমিল্লা জেলায় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে হামে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। ১৮ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালে মোট ২৫টি শিশু হাম আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে ১৫টি শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে।১৩ মিনিট আগে
অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজধানীর শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও জনতা পার্টি বাংলাদেশের মহাসচিব শওকত মাহমুদকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা গ্রেপ্তার দেখানোর এই নির্দেশ দেন।১৭ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে ১০ মাসের শিশুকন্যা তুবা ইসলাম তোহার মৃত্যুতে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গোপালগঞ্জের স্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যেও নড়াচড়া শুরু হয়েছে। তারা তোহার চিকিৎসাসংক্রান্ত সব ডকুমেন্ট ও উপসর্গ নিয়ে কেস স্টাডি তৈরি করছে।২০ মিনিট আগে