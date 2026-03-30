Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২০ রোগী, ২ শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

সিলেট সংবাদদাতা 
হামের লক্ষণ নিয়ে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ২০ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে দুটি শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) দুপুরে সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নূরে আলম শামীম এ তথ্য জানিয়েছেন।

সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে ১৬ জন, মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে দুইজন ও সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুইজন রোগী ভর্তি হয়েছে।

নূরে আলম শামীম বলেন, ‘হাম রোগের লক্ষণ নিয়ে আসা রোগীদের জন্য সিলেটের শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে বিশেষ আইসোলেশন সেন্টার চালু করা হয়েছে। ২০ শয্যার এই আইসোলেশন সেন্টারে প্রয়োজনে ৪০ জন রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া যাবে।’

নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে চারজনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে জানিয়ে নূরে আলম শামীম বলেন, ‘আক্রান্তদের মধ্যে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট, বাহুবল ও মাধবপুর উপজেলায় তিনজন এবং সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলায় একজন রয়েছেন। বর্তমানে তারা সুস্থ আছে।’

সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মিজানুর রহমান বলেন, ‘হাসপাতালের আইসোলেশন সেন্টারে ভর্তি রোগীদের মধ্যে ১৪ জন শিশু ও দুজন প্রাপ্তবয়স্ক। এর মধ্যে দুই শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভর্তি রোগীদের নমুনা ঢাকায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।’

সিলেট স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, সিলেটে হাম রোগের নমুনা পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে রোগ নির্ণয়ের জন্য পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছে ঢাকার ওপর। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নমুনা পাঠানো হয় মহাখালীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে, যেখানে একমাত্র ল্যাবে হামের পরীক্ষা করা হয়।’

সিলেটের সিভিল সার্জন মো. নাসির উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘হামের নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা দিলে রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হয়। চূড়ান্ত ফল পেতে অন্তত সাত দিন সময় লাগে। এ সময় রোগীদের আইসোলেশনে রেখে নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা দেওয়া হয়, যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে।’

বিষয়:

সিলেট জেলাচিকিৎসাসিলেট বিভাগজেলার খবরস্বাস্থ্যহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ১১৫ ডলার, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

জ্বালানি তেলের দাম ১১৫ ডলার ছাড়াল, এশিয়ার শেয়ারবাজারে পতন

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

প্রথম দিনেই ৪০ স্কুলের শিক্ষার্থীরা খাবার পায়নি

সম্পর্কিত

কৃষককে ভেকুতে পিষে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

কৃষককে ভেকুতে পিষে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

চবির পরীক্ষা সূচিতে ‘হাসিনার... দেশ’ স্লোগান, সমালোচনা

চবির পরীক্ষা সূচিতে ‘হাসিনার... দেশ’ স্লোগান, সমালোচনা

স্ত্রীর গলায় ফাঁস নেওয়ার দৃশ্য স্বামীর মোবাইল ফোনে

স্ত্রীর গলায় ফাঁস নেওয়ার দৃশ্য স্বামীর মোবাইল ফোনে

নাইক্ষ্যংছড়িতে কৃষককে অপহরণ

নাইক্ষ্যংছড়িতে কৃষককে অপহরণ