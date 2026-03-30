Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
আপডেট : ৩০ মার্চ ২০২৬, ২২: ৪২
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা নগরীতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মৌমিতা হালদার (২৬) নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে নগরীর জেলা পরিষদ ভবনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মৌমিতা নগরীর মুন্সিপাড়া এলাকার তরণ হালদারের মেয়ে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) আইন ডিসিপ্লিনের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মৌমিতা হালদার কে ডি ঘোষ রোডে জেলা পরিষদ থেকে রিকশায় করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন।

এ সময়ে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেট কার রিকশাটিকে ধাক্কা দিলে মৌমিতা রাস্তার ওপর পড়ে মাথায় আঘাত পান। আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবীর হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনা শুনেছি। খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীখুলনা জেলাদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
