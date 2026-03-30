খুলনায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত

খুলনা নগরীতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মৌমিতা হালদার (২৬) নামের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে নগরীর জেলা পরিষদ ভবনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মৌমিতা নগরীর মুন্সিপাড়া এলাকার তরণ হালদারের মেয়ে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) আইন ডিসিপ্লিনের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মৌমিতা হালদার কে ডি ঘোষ রোডে জেলা পরিষদ থেকে রিকশায় করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন।
এ সময়ে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেট কার রিকশাটিকে ধাক্কা দিলে মৌমিতা রাস্তার ওপর পড়ে মাথায় আঘাত পান। আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবীর হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনা শুনেছি। খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।’
রাজধানীর সায়েদাবাদ বাসের ধাক্কায় তাসলিমা আক্তার (৩৪) নামের ব্যাটারিচালিত রিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর অবস্থায় স্বজনরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।৭ মিনিট আগে
খুলনায় ইজিবাইকের ধাক্কায় রিকশা আরোহী মৌমিতা হালদার (২৬) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার নগরীর জেলা পরিষদের সামনে সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে হাওরে গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. শরীফ মিয়া (৩২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) বিকেলে উপজেলার ঢাকী ইউনিয়নের ঢাকী সেতুর পার্শ্ববর্তী বাহিরচর পাউবো ফসলরক্ষা বাঁধ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
জয়দেবপুর রেলক্রসিং এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে গাজীপুর সিটি করপোরেশন (গাসিক) কর্তৃপক্ষ। আজ সোমবার নগরীর জয়দেবপুর রেলক্রসিং থেকে শিববাড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়কের দুই পাশে এই অভিযান চালানো হয়।১ ঘণ্টা আগে