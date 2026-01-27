Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

টেকনাফে মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে দুই কিশোর গুরুতর আহত

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
টেকনাফে মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে দুই কিশোর গুরুতর আহত
টেকনাফ হোয়াইক্যং জীম্বংখালী নাফ নদী সীমান্ত এলাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফ হোয়াইক্যং জীম্বংখালী নাফ নদী সীমান্ত এলাকায় মিয়ানমারের দিক থেকে ছোড়া গুলিতে দুই কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে তারা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গুলিবিদ্ধ কিশোরেরা হলো হোয়াইক্যং ইউনিয়নের কানজরপাড়া এলাকার শেখ কামালের ছেলে সোহেল (১৫) এবং মোহাম্মদ ইউনুছের ছেলে ওবায়দুল্লাহ (১৪)।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক খোকন কান্তি রোদ্রু। তিনি জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সোহেল ও ওবায়দুল্লাহ হোয়াইক্যং জীম্বংখালী বিওপির পূর্ব পাশে নাফ নদীর সীমান্তবর্তী কেওড়াবাগানে লাকড়ি সংগ্রহ করতে যান। এ সময় হঠাৎ মিয়ানমারের দিক থেকে ছোড়া গুলিতে তারা দুজন গুলিবিদ্ধ হয়।

গুলির শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত দুই কিশোরকে উদ্ধার করেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং এমএসএফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গুলিবিদ্ধ ওবায়দুল্লাহর মামা মোহাম্মদ ইসমাইল জানান, গুলির শব্দ শুনে স্থানীয়রা দ্রুত গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সোহেলের বাঁ পা ও হাতে গুলি লাগে এবং ওবায়দুল্লাহর মাথায় গুলি লেগেছে। বর্তমানে দুজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

বিষয়:

কক্সবাজারটেকনাফনাফ নদীমিয়ানমারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তান বিশ্বকাপ বর্জন করলে বাংলাদেশকে ডাকতে পারে আইসিসি

আজকের রাশিফল: লুঙ্গির সঙ্গে টাই পরার সৃজনশীলতা দেখাবেন না, সারপ্রাইজ গিফট পাবেন

গোসল ফরজ হয় যেসব কারণে

ইরানের কাছে পৌঁছেছে ভেনেজুয়েলার চেয়েও বড় ‘আর্মাডা’, সমঝোতা চায় ইরান: ট্রাম্প

বাংলাদেশে ইন্দোনেশিয়ার চেইনশপ আলফামার্টের যাত্রা শুরু, শতাধিক স্টোর চালুর পরিকল্পনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৌসুমীর সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনে যা বললেন ওমর সানী

মৌসুমীর সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনে যা বললেন ওমর সানী

নিরাপদ থাকতে যেভাবে হবেন সাইবার সচেতন

নিরাপদ থাকতে যেভাবে হবেন সাইবার সচেতন

সংসদ নির্বাচন: সহিংসতায় উত্তাপ বাড়ছে ভোটের মাঠে

সংসদ নির্বাচন: সহিংসতায় উত্তাপ বাড়ছে ভোটের মাঠে

রূপপুরের ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চে জাতীয় গ্রিডে

রূপপুরের ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চে জাতীয় গ্রিডে

সংসদ নির্বাচন: জরুরি চিকিৎসা চালু রাখতে নির্দেশনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

সংসদ নির্বাচন: জরুরি চিকিৎসা চালু রাখতে নির্দেশনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের

সম্পর্কিত

অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছিল জাল নোট, র‍্যাবের অভিযানে আটক ৩

অনলাইনে বিক্রি করা হচ্ছিল জাল নোট, র‍্যাবের অভিযানে আটক ৩

টেকনাফে মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে দুই কিশোর গুরুতর আহত

টেকনাফে মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে দুই কিশোর গুরুতর আহত

নির্বাচনকে ঘিরে দেশে দুটি পক্ষ হয়েছে, একটি সংস্কারের পক্ষে আরেকটি বিপক্ষে: আখতার হোসেন

নির্বাচনকে ঘিরে দেশে দুটি পক্ষ হয়েছে, একটি সংস্কারের পক্ষে আরেকটি বিপক্ষে: আখতার হোসেন

প্রশাসনের ভূমিকা নিরপেক্ষ না হলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হবে: নুর

প্রশাসনের ভূমিকা নিরপেক্ষ না হলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হবে: নুর