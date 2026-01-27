টেকনাফে মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে দুই কিশোর গুরুতর আহত

কক্সবাজারের টেকনাফ হোয়াইক্যং জীম্বংখালী নাফ নদী সীমান্ত এলাকায় মিয়ানমারের দিক থেকে ছোড়া গুলিতে দুই কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে তারা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
গুলিবিদ্ধ কিশোরেরা হলো হোয়াইক্যং ইউনিয়নের কানজরপাড়া এলাকার শেখ কামালের ছেলে সোহেল (১৫) এবং মোহাম্মদ ইউনুছের ছেলে ওবায়দুল্লাহ (১৪)।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক খোকন কান্তি রোদ্রু। তিনি জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সোহেল ও ওবায়দুল্লাহ হোয়াইক্যং জীম্বংখালী বিওপির পূর্ব পাশে নাফ নদীর সীমান্তবর্তী কেওড়াবাগানে লাকড়ি সংগ্রহ করতে যান। এ সময় হঠাৎ মিয়ানমারের দিক থেকে ছোড়া গুলিতে তারা দুজন গুলিবিদ্ধ হয়।
গুলির শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত দুই কিশোরকে উদ্ধার করেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং এমএসএফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
গুলিবিদ্ধ ওবায়দুল্লাহর মামা মোহাম্মদ ইসমাইল জানান, গুলির শব্দ শুনে স্থানীয়রা দ্রুত গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সোহেলের বাঁ পা ও হাতে গুলি লাগে এবং ওবায়দুল্লাহর মাথায় গুলি লেগেছে। বর্তমানে দুজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।
গাজীপুরের টঙ্গীতে জাল নোট তৈরির একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করেছে র্যাব-১। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে টঙ্গীর বনমালা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় এই অভিযান চালানো হয়। ওই বাসায় দীর্ঘদিন ধরে জাল টাকা তৈরির কাজ চলছিল।৭ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব ও রংপুর-৪ আসনে শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী আখতার হোসেন বলেছেন, জাতীয় নির্বাচন ঘিরে দেশে দুটি পক্ষ হয়েছে। একটা পক্ষ সংস্কার ও বিচার চায়। আরেকটা পক্ষ সংস্কার ও বিচার চায় না। একটা পক্ষ আছে আধিপত্যবাদমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চায়।১৭ মিনিট আগে
পটুয়াখালী-৩ আসনের বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, প্রশাসন যদি কোনো পক্ষ অবলম্বন করে, তাহলে দেশে ভালো নির্বাচন সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন করছে।৩৯ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের সখীপুরে নির্বাচনী পথসভায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে কেঁদেকেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ভোট চাওয়ার ঘটনায় যুবদল নেতা নূর-ই-আজমকে শোকজ করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি। গতকাল সোমবার ঢাকায় গিয়ে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তিনি শোকজের জবাবও দিয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে