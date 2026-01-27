রাজস্ব কর্মকর্তা তৈয়বুর রহমানের চারটি ফ্ল্যাট ক্রোক

এক্সাইজ অ্যান্ড ভ্যাট কমিশনারেটের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. তৈয়বুর রহমানের ৪টি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপসহকারী পরিচালক রোমান উদ্দিনের আবেদনের ওপর শুনানি শেষে আদালত এই নির্দেশ দেন। দুদকের সরকারি পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
দুদকের আবেদন অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তার নামে থাকা ঢাকার দক্ষিণখান ১১০০ বর্গফুটের দুটি ও ৫৫০ বর্গফুটের দুটি ফ্ল্যাট ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
আবেদনে বলা হয়েছে, তৈয়বুর রহমান কর্তৃক ৩৭ লাখ ১২ হাজার টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগদখলে রাখার অভিযোগে এবং ৫০ লাখ ৪৭ হাজার টাকা মূল্যের সম্পদ গত বছরের ৩ মার্চ দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে তথ্য গোপন করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করায় দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা করেছে।
মামলা তদন্তকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে, তিনি তাঁর নামের ফ্ল্যাটসমূহ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন, যা করতে পারলে মামলা আদালত কর্তৃক বিচার শেষে সাজার অংশ হিসেবে অপরাধলব্ধ আয় থেকে অর্জিত সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণসহ সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এ জন্য এসব সম্পদ ক্রোক করা একান্ত প্রয়োজন।
রাজশাহীতে বাসচাপায় তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় চালক সাইফুল ইসলামকে (৪৮) কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি নাটোর সদরের কানাইখালী দক্ষিণ পটুয়াপাড়ায়। একই সঙ্গে দুর্ঘটনার পর পুলিশকে হেনস্তা করার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।১০ মিনিট আগে
ফরিদপুরে আলাদা স্থানে যাত্রীবাহী বাস ও একটি প্রাইভেট কার খাদে পড়ে গেছে। ঘটনা দুটি বিপজ্জনক হলেও এসব ঘটনায় প্রাণহানি হয়নি। তবে আহত হয়ে অন্তত ১০ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে বোয়ালমারী ও দুপুরে ভাঙ্গা উপজেলায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক আবুল কাশেম এবং তাঁর স্ত্রী স্বপ্না কাশেমের দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা ও ৩৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন২১ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের সখীপুরে গরু জবাই করে বিরিয়ানি রান্নার অভিযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী শিল্পপতি সালাউদ্দিন আলমগীরকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ছাড়া রান্না করা খাবার মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বিতরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার কাঁকড়াজান ইউনিয়নের গড়বাড়ি বাজার এলাকায়২৬ মিনিট আগে