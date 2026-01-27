পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান মার্কিন নাগরিক কাশেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

প্রস্তাবিত পিপলস ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক আবুল কাশেম এবং তাঁর স্ত্রী স্বপ্না কাশেমের দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা ও ৩৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দুটি পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এই নির্দেশ দেন। দুদকের সরকারি পরিচালক এস এম মামুনুর রশিদ দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
একটি আবেদনে বলা হয়েছে, আবুল কাশেমের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে প্রেরণপূর্বক তা পুনরায় ব্যাংকিং চ্যানেলে এনে বৈধ করার চেষ্টার মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে সম্পৃক্ত অপরাধের অভিযোগটি অনুসন্ধানাধীন রয়েছে।
অনুসন্ধানকালে জানা যায়, আবুল কাশেম সস্ত্রীক যেকোনো সময় দেশ থেকে পালিয়ে বিদেশে অবস্থান নেবেন। অনুসন্ধানকালে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা না গেলে অভিযোগ প্রমাণ দুরূহ হয়ে পড়বে। সুতরাং, আবুল কাশেম ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না কাশেমের দেশত্যাগ রহিতকরণ করা একান্ত প্রয়োজন।
অপর আবেদনে বলা হয়েছে, আবুল কাশেম অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে প্রেরণপূর্বক তা পুনরায় ব্যাংকিং চ্যানেলে এনে বৈধ করার চেষ্টায় ব্যাংকের ৩৪টি হিসাবসমূহে লেনদেন করেছেন। যেকোনো সময় উক্ত হিসাবসমূহ থেকে অর্থ উত্তোলনপূর্বক বিদেশে পাচার বা গোপন করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য হিসাবসমূহ অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।
