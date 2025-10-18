Ajker Patrika
মিরসরাইয়ে পুলিশের অভিযানে ১৩ আসামি গ্রেপ্তার

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তার করা আসামিরা। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার করা আসামিরা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মিরসরাই থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৩ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) গভীর রাত থেকে শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা ১১টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া থানার শিদলাই ইউনিয়নের লাডুচো গ্রামের সরফাত আলীর ছেলে আলমগীর হোসেন, খৈয়াছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম খৈয়াছড়া গ্রামের শামসুল আলমের ছেলে একরামুল হক (২৮), মিঠানালা ইউনিয়নের পশ্চিম মলিয়াইশ গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে কামরুল হাসান বাপ্পি (৩৬), একই গ্রামের এনামুল হকের ছেলে নুর উদ্দিন সেলিম (৪০), মধ্যম মিঠানালা গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে মঞ্জুরুল হক রানা (৩৪), মঘাদিয়া ইউনিয়নের তিনঘরিয়া টোলা গ্রামের মনিন্দ্র কুমার দাসের ছেলে স্বপন কুমার দাস (৫০), মিঠানালা ইউনিয়নের মৃত রুহুল আমিনের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৫৮), মিঠানালা ইউনিয়নের পশ্চিম মলিয়াইশ গ্রামের ছৈয়দুল হকের ছেলে শাহাদাত হোসেন মামুন (৪৮), একই গ্রামের আবুল বাশারের ছেলে নুরুল ইসলাম মনাই (৫৫) ও মৃত অহিদুল রহমানের ছেলে মো. রফিকুল ইসলাম (৫০), মঘাদিয়া ইউনিয়নের শেখটোলা গ্রামের মৃত শেখ আহম্মদের ছেলে আবুল কালাম (৪৮), একই গ্রামের মৃত আবু বক্করের ছেলে আবু তাহের (৬০), একই ইউনিয়নের গজারিয়া গ্রামের মৃত শফিউল্লাহর ছেলে বাচ্চু মিয়া (৫৬)।

গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান তিনি বলেন, ‘উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে হত্যা মামলার আসামি, পেশাদার চোর, মাদক মামলার আসামিসহ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মাদক, জুয়া ও চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধে মিরসরাই থানার পুলিশ সব সময় তৎপর। সমাজে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সবাইকে সকালে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’

