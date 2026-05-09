সীতাকুণ্ডে যাত্রী ভেবে পুলিশের গাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যাত্রী ভেবে পুলিশ সদস্যদের বহনকারী মাইক্রোবাসে ডাকাতি চেষ্টার অভিযোগে রবিউল হোসেন (২৮) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের তুলাতুলী এলাকা থেকে রবিউলকে আটক করা হয়। রবিউল হোসেন সীতাকুণ্ডের সলিমপুর ইউনিয়নের তুলাতলী এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতিসহ ১০টি মামলা রয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে মহাসড়কে মাইক্রোবাস নিয়ে টহল দিচ্ছিল পুলিশের একটি দল। এ সময় পুলিশের মাইক্রোবাসে লোহার পাইপ নিক্ষেপ করে ডাকাতির চেষ্টা করে একদল ডাকাত। পুলিশ মাইক্রোবাস থামিয়ে ডাকাতদের ধাওয়া দিলে তারা দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় রবিউল হোসেনকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মাইক্রোবাসের ভেতরে যাত্রী রয়েছে ভেবে ডাকাতেরা পুলিশের গাড়িতে লোহার পাইপ নিক্ষেপ করেছিল। তবে মাইক্রোবাস থেকে পুলিশ বের হওয়ার পর তারা দ্রুত দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় রবিউল নামের একজনকে আটক করা হয়।
মহিনুল ইসলাম আরও বলেন, গ্রেপ্তার ডাকাত রবিউল হোসেনের বিরুদ্ধে ১০টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি মামলা ডাকাতির। এই তিন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সীতাকুণ্ড পৌরসভার নুনাছড়া এলাকায় বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে একটি মাইক্রোবাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, এটিতেও একইভাবে রড নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যাত্রীরা কী হয়েছে জানতে গাড়ি থেকে নামতেই ডাকাতের কবলে পড়েন। পরে তাঁরা দৌড়ে মহাসড়কের পাশে থাকা একটি মসজিদে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে রক্ষা পান।
সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, ‘খাল খননের কাজে দুর্নীতি হলে যে দুর্নীতি করবেন, তাঁর বিরুদ্ধে এবং পিআইওর নামে দুর্নীতির মামলা করা হবে বলে। এ কারণে মামলা করা হবে যে এটা তাঁর ডিউটি। এখানে যেন দুর্নীতি না হয়, এটা নিশ্চিত করা তাঁর দায়িত্ব। প্রতিদিন খাল খননের কাজে কতজন কাজ করলেন, আর কতজন বিল নিলেন, এটার সঠিক হিসাব১২ মিনিট আগে
বগুড়ায় পুকুর থেকে নবজাতকের গলাকাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় শিশুটির মা ও সৎবাবাকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন বগুড়া সদরের শেখেরকোলা ইউনিয়নের তেলিহারা উত্তরপাড়া গ্রামের দুলাল হোসেন (২৬) ও তাঁর স্ত্রী নিপা বেগম (২০)। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের আটক করা হয়। এর আগে সকালে গ্রামের একটি পুকুরের কচুরিপানার...১৫ মিনিট আগে
মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) হাতে আটক ১৪ জেলেকে উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার বিকেলে তাঁদের ফেরত আনার তথ্য জানিয়েছেন বিজিবি টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হানিফুর রহমান ভূঁইয়া।২০ মিনিট আগে
দেশের কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় বুলু পাঠান আর নেই। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ছোট ভাই শরীফুজ্জোহা রিপন পাঠান মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।৪০ মিনিট আগে