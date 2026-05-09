সীতাকুণ্ডে যাত্রী ভেবে পুলিশের গাড়িতে ডাকাতির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
রবিউল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যাত্রী ভেবে পুলিশ সদস্যদের বহনকারী মাইক্রোবাসে ডাকাতি চেষ্টার অভিযোগে রবিউল হোসেন (২৮) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের তুলাতুলী এলাকা থেকে রবিউলকে আটক করা হয়। রবিউল হোসেন সীতাকুণ্ডের সলিমপুর ইউনিয়নের তুলাতলী এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতিসহ ১০টি মামলা রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে মহাসড়কে মাইক্রোবাস নিয়ে টহল দিচ্ছিল পুলিশের একটি দল। এ সময় পুলিশের মাইক্রোবাসে লোহার পাইপ নিক্ষেপ করে ডাকাতির চেষ্টা করে একদল ডাকাত। পুলিশ মাইক্রোবাস থামিয়ে ডাকাতদের ধাওয়া দিলে তারা দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় রবিউল হোসেনকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মাইক্রোবাসের ভেতরে যাত্রী রয়েছে ভেবে ডাকাতেরা পুলিশের গাড়িতে লোহার পাইপ নিক্ষেপ করেছিল। তবে মাইক্রোবাস থেকে পুলিশ বের হওয়ার পর তারা দ্রুত দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় রবিউল নামের একজনকে আটক করা হয়।

মহিনুল ইসলাম আরও বলেন, গ্রেপ্তার ডাকাত রবিউল হোসেনের বিরুদ্ধে ১০টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি মামলা ডাকাতির। এই তিন মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সীতাকুণ্ড পৌরসভার নুনাছড়া এলাকায় বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে একটি মাইক্রোবাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, এটিতেও একইভাবে রড নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যাত্রীরা কী হয়েছে জানতে গাড়ি থেকে নামতেই ডাকাতের কবলে পড়েন। পরে তাঁরা দৌড়ে মহাসড়কের পাশে থাকা একটি মসজিদে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে রক্ষা পান।

