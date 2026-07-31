Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে ছেঁড়া তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ফটিকছড়িতে ছেঁড়া তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু
ছেঁড়া তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ধানের চারা রোপণের সময় জমিতে পড়ে থাকা বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মুস্তাকিম নামের এক কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার লেলাং ইউনিয়নের শাহনগর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মুস্তাকিম (৩৫) নেত্রকোনা জেলার বাসিন্দা রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি জীবিকার তাগিদে ফটিকছড়িতে কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে এসেছিলেন।

ছেঁড়া তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু। ছবি: সংগৃহীত
ছেঁড়া তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে কৃষিশ্রমিকের মৃত্যু। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে মুস্তাকিমসহ তিন শ্রমিক স্থানীয় এক ব্যক্তির জমিতে ধানের চারা রোপণ করছিলেন। এর আগেই বিদ্যুতের একটি ছিঁড়ে যাওয়া তার জমির পানিতে পড়েছিল, যা শ্রমিকদের নজরে পড়েনি। জমিতে নেমে কাজ করার একপর্যায়ে মুস্তাকিম বিদ্যুতায়িত পানির সংস্পর্শে এলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা অপর দুই শ্রমিক অলৌকিকভাবে বেঁচে যান।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মোহাম্মদ আজম বলেন, জমিতে বিদ্যুতের ছেঁড়া তার পড়ে ছিল। সকালে শ্রমিকেরা ধানের চারা রোপণ করতে জমিতে নামলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে তারা এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

বিদ্যুতায়িতমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরকৃষি
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