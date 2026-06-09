সীতাকুণ্ডে প্রাইভেট কারে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারে মিলল সাড়ে তিন কোটি টাকার ইয়াবা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জব্দ করা একটি প্রাইভেট কারের গ্যাস সিলিন্ডারের ভেতর থেকে ১ লাখ ২৪ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ইয়াবার আনুমানিক মূল্য ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টায় সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম গণমাধ্যমকর্মীদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি।
পুলিশ জানায়, আজ ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে টহল ডিউটির সময় গোপন সংবাদের মাধ্যমে তারা জানতে পারে—কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা পাচার করা হচ্ছে।
পরে ঢাকামুখী একটি প্রাইভেট কারের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে সেটিকে থামার সংকেত দেয় পুলিশ। তবে চালক গাড়ি না থামিয়ে দ্রুতগতিতে পালানোর চেষ্টা করেন।
একপর্যায়ে পুলিশ প্রাইভেট কারটিকে ধাওয়া করলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বড় দারোগারহাট ওজন স্কেলের সামনে গাড়িটি থামে। এরপর চালকসহ ইয়াবা পাচারকারীরা পালিয়ে যান। ঘটনাস্থল থেকে প্রাইভেট কারটি জব্দ করে থানা হেফাজতে নেয় পুলিশ।
থানায় নেওয়ার পর প্রাইভেট কারে তল্লাশি চালিয়ে ভেতরে একটি গ্যাস সিলিন্ডার দেখতে পায় পুলিশ। বিষয়টি চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিবি) রাসেলকে জানানো হয়। আজ রাত ৮টায় তাঁর উপস্থিতিতে সিলিন্ডারটি প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে সিলিন্ডারের ভেতর বায়ুনিরোধক মোড়কে মোড়ানো বিপুল পরিমাণ ইয়াবা পাওয়া যায়।
সীতাকুণ্ড থানার ওসি মহিনুল ইসলাম বলেন, এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে জব্দ করা প্রাইভেট কারের ভেতরে থাকা সিলিন্ডার থেকে ১ লাখ ২৪ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে; যার আনুমানিক মূল্য ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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