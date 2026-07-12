সাতকানিয়ায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থেকে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার এওচিয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দেওদিঘি ভূমি অফিসের পাশে ঝোপের মধ্য থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলে স্থানীয়রা দেওদিঘি ভূমি অফিসের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে দিঘির ঝোপের মধ্যে বস্ত্রহীন অবস্থায় একটি মরদেহ উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে বিষয়টি থানা-পুলিশকে জানানো হয়।
সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘খবর পেয়ে সন্ধ্যায় পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল থেকে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে। ওই ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৫০ থেকে ৫৫ বছর। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের জন্য আজ রোববার সকালে মরদেহটি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
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