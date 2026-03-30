নাইক্ষ্যংছড়িতে কৃষককে অপহরণ

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে পাহাড়ি অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা অপহরণ করেছে এক কৃষককে। অপহরণের ১৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তাঁর সন্ধান পাচ্ছে না পরিবার।
তবে পুলিশ তাঁকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে বলে জানা গেছে।
অপহৃত কৃষকের নাম রিদুয়ান করিম মিন্টু মিয়া (৩৮)। তিনি পার্শ্ববর্তী রামু উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নের জাউচপাড়ার মো. সোলাইমানের ছেলে। গতকাল রোববার (২৯ মার্চ) সন্ধ্যার পর তাঁকে অপহরণ করা হয় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের বাইশারী মৌজা লতাবুনিয়ার উঠনি থেকে। তিনি লংগদ মুখে লম্বাচর নামের এলাকায় তামাক ও সবজি চাষ করছেন। ঘটনার সময় তিনি চাষাবাদের কাজ শেষ করে সন্ধ্যার পর রশদপাতির জন্য বাড়িতে আসছিলেন।
স্থানীয় বাসিন্দা রশিদ আহমদ ও খুইল্ল্যা মিয়া অপহৃত পরিবারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে রিদুওয়ানকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ৮-১০ জনের অস্ত্রধারী একটি পাহাড়ি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তাঁকে গহিন পাহাড়ি পথ বেয়ে নিয়ে যায় তারা।
কৃষকদের কয়েকজন বলেন, দুই সপ্তাহ আগেও একই গ্রামের কবির আহমদের ছেলে পুতাইয়্যাকেও অপহরণ করা হয়। তাঁকে মুক্তিপণে ছেড়ে দেয় পাহাড়ি সন্ত্রাসী অস্ত্রধারীরা। তাঁরা আরও বলেন, প্রতিবছর তামাক চাষ মৌসুমে পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা প্রত্যেক চাষি থেকে চাঁদা আদায় করে। গড়িমসি করলে অপহরণ করে। যা বছরের পর বছর চলে আসছে। তবে তাঁরা পরবর্তী চাষের জমিতে যেতে হবে বলে ভয়ে মুখ খোলেন না। আর এর সুযোগ নেয় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো।
বাইশারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলম কোম্পানী বলেন, অপহরণের ঘটনাস্থল লতাবুনিয়া পাহাড়টি বাইশারী মৌজা এলাকার।
অপহরণের পর থেকে কৃষকের কোনো হদিস এখনো পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।
এ বিষয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধারে অভিযান চালানো হচ্ছে।
ফসলি জমিতে পুকুর কাটতে বাধা দেওয়ায় রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় এক্সকাভেটর যন্ত্রে (ভেকু) পিষে আহমেদ জোবায়ের (২২) নামের এক কৃষককে হত্যার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী নগরের কোর্ট স্টেশন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর১৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা সূচিতে ‘শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ’ স্লোগানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় জিন্নাত আরা বেগম (২৬) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের তৈলারদ্বীপ গ্রামে স্বামীর বসতঘর থেকে ওই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।২৭ মিনিট আগে
লাখাই উপজেলায় পাওনা টাকা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার উপজেলার মুড়িয়াউক ইউনিয়নের সুনেশ্বর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৪২ মিনিট আগে