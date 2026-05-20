ব্যাংক এশিয়ায় চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ব্যাংক এশিয়া পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩১ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়স: ২১ থেকে ৩২ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মে ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

