চট্টগ্রাম

আনোয়ারায় দুই গ্রামে ঈদ কাল

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় দুই গ্রামসহ সাতকানিয়া মির্জাখীল দরবার শরিফের অনুসারীরা আগামীকাল বুধবার (২৭ মে) পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন করবেন। এ দিন সকাল ৮টায় আনোয়ারার বারখাইন ইউনিয়নের তৈলারদ্বীপ ও বরুমচড়া গ্রামে ঈদের জামাত শেষে কোরবানি দেবেন দরবারের অনুসারীরা।

দরবার শরিফ সূত্র জানায়, প্রায় ২০০ বছর ধরে এ নিয়মে ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন করে আসছেন দরবারের অনুসারীরা। আগামীকাল সকাল সাড়ে ৯টায় মির্জাখীল দরবার শরিফের মূল খানকাহ মাঠে ঈদুল আজহার প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন বর্তমান সাজ্জাদানশীন হজরত ইমামুল আরেফীন ড. মৌলানা মুহাম্মদ মকছুদুর রহমান।

মির্জাখীল দরবার শরিফের অন্যতম দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ মছউদুর রহমান বলেন, ‘আমরা হানাফি মাজহাবের অনুসারী হিসেবে গত দুই শতাধিক বছর ধরে পবিত্র হজের পরের দিনই ঈদুল আজহা পালন করে আসছি।’ তিনি আরও বলেন, এবারও আরাফাতের ময়দানে মসজিদে নামিরা হজের খুতবা ও হজ পালনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পর দেশে-বিদেশে সিলসিলায়ে আলীয়া জাঁহাগীরিয়া ও মির্জাখীল দরবার শরিফের অনুসারীরা আগামীকাল ঈদের নামাজ আদায় করবেন।

