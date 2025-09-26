Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

ইসলামী ব্যাংকের মূল্যায়ন পরীক্ষা বয়কটের ঘোষণা দিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী ব্যাংকের ‘বিশেষ দক্ষতা মূল্যায়ন’ পরীক্ষা নেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন হয়েছে। এ সময় আন্দোলনকারীরা পরীক্ষা বয়কটের ঘোষণা দেন। আজ শুক্রবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে দাবিদাওয়া-সংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে এই মানববন্ধন করেন ব্যাংকের অন্তত পাঁচ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ব্যাংকের কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইস্কান্দার সুজন, এস এম এমদাদ হোসাইন, মোহাম্মদ ইকবাল, দিলরুবা আক্তার, শারমিন আক্তার, নাসরিন জান্নাত প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, হাইকোর্টের আদেশ উপেক্ষা করে প্রহসনমূলক ‘স্পেশাল কম্পিটেন্সি অ্যাসেসমেন্ট’ বা ‘বিশেষ দক্ষতা মূল্যায়ন’ পরীক্ষার অজুহাতে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করছে। কর্তৃপক্ষ নীলনকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ধরনের অযৌক্তিক ও আইনবহির্ভূত পরীক্ষা আয়োজন করছে।

পরীক্ষা বয়কটের ঘোষণা দিয়ে বক্তারা আরও বলেন, ‘আমরা সরকারি সব নিয়ম মেনে ব্যাংকে যোগদান করেছি। যোগদানের পর ব্যাংকের পদোন্নতিসহ নানা পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। সে জন্য চাকরি থেকে ছাঁটাই করার এই প্রহসন ও বৈষম্যমূলক পরীক্ষা আমরা দেব না। সারা দেশে ইসলামী ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা এই পরীক্ষায় অংশ নেবে না।’

আন্দোলনকারীরা জানান, ইতিপূর্বে এ পরীক্ষার বিরুদ্ধে রিট করা হলে হাইকোর্ট পরীক্ষা স্থগিত করে নিয়মিত প্রফেশনাল পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এ ছাড়া যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককেও নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের আদেশ উপেক্ষা করে ২২ সেপ্টেম্বর ‘স্পেশাল কম্পিটেন্সি অ্যাসেসমেন্ট’ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছে এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে নোটিশ জারি করেছে।

আন্দোলনকারীরা বলেন, ‘আগামীকাল ২৭ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে গত ১৪ আগস্ট প্রকাশিত সার্কুলারের মাধ্যমে ২৯ আগস্ট বিশেষ মূল্যায়ন পরীক্ষার আয়োজন করা হলেও হাইকোর্টের নির্দেশে তা স্থগিত হয়। এমন পরিস্থিতি আমাদের মধ্যে ভয় ও আশঙ্কা তৈরি করেছে। এটি স্পষ্টভাবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ২৯ ও ৩১ অনুযায়ী সমতা, সম-অধিকার এবং সমান কর্মসংস্থানের নীতির লঙ্ঘন।’

এদিকে মানববন্ধন চলাকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে আগে থেকে উপস্থিত থাকা মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজমকে এই বিষয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় উপদেষ্টা সরকারের উচ্চপর্যায় ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে আন্দোলনকারীদের আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গত বুধবার প্রেসক্লাবে একই দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেন আন্দোলনরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

বিষয়:

বয়কটপরীক্ষাবিক্ষোভচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম সদরচট্টগ্রামইসলামী ব্যাংকমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, বৃষ্টি কবে— জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ: নবনির্বাচিত ভিপি মৃদুল, জিএস রায়হান

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

সম্পর্কিত

২ দিন ধরে নিখোঁজ শিশুর লাশ সেফটিক ট্যাংক থেকে উদ্ধার

২ দিন ধরে নিখোঁজ শিশুর লাশ সেফটিক ট্যাংক থেকে উদ্ধার

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রোগ জানানোর কথা বলে দুই কিশোরীকে ধর্ষণ, কবিরাজ কারাগারে

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রোগ জানানোর কথা বলে দুই কিশোরীকে ধর্ষণ, কবিরাজ কারাগারে

ইসলামী ব্যাংকের মূল্যায়ন পরীক্ষা বয়কটের ঘোষণা দিয়ে বিক্ষোভ

ইসলামী ব্যাংকের মূল্যায়ন পরীক্ষা বয়কটের ঘোষণা দিয়ে বিক্ষোভ

উত্তরের ৩ জেলা থেকে বাস চলাচল বন্ধ, যাত্রী ভোগান্তি

উত্তরের ৩ জেলা থেকে বাস চলাচল বন্ধ, যাত্রী ভোগান্তি