বিয়েবাড়িতে ডাকাতি: দায়িত্বে অবহেলায় ৩ পুলিশ প্রত্যাহার

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বিয়েবাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে পুলিশের তিন সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) উপ-কমিশনার (উত্তর) আমিরুল ইসলাম।
প্রত্যাহার হওয়া পুলিশ সদস্যদের একজন এসআই আবদুল হালিম এবং অপর দুইজন কনস্টেবল আলমগীর হোসেন ও সাইফুদ্দিন। তাঁদের চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয় থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ঘটনার দিন পুলিশের পেট্রোল টিমের টহলে ছিলেন ওই তিন পুলিশ সদস্য। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে তাঁদের প্রত্যাহার করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাত দেড়টার দিকে কর্ণফুলীর বড়উঠান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শাহমীরপুর এলাকার মোহাম্মদ মিয়ার নতুন বাড়িতে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলের মাত্র ১০ ফুট দূরে থাকলেও ধাওয়া দেয়নি। এতে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পরে দায়িত্বে অবহেলার কারণে ঘটনাস্থলে ডিউটিতে থাকা তিন পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়।
