চট্টগ্রাম নগরীতে ছিনতাই ও মাদক মামলায় গ্রেপ্তার ১৭

চট্টগ্রাম নগরীতে পৃথক অভিযানে ছিনতাই, ডাকাতি ও মাদক মামলায় ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় এক রাউন্ড গুলিসহ একটি বিদেশি পিস্তল ও মাদক জব্দ করা হয়।
শুক্রবার ও আজ শনিবার নগরের কোতোয়ালি ও বাকলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানা-পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. সোহেল (২৮), আশরাফুল (২০), মেহেদী ইসলাম (২২), শাহানুর প্রকাশ শানু, পারভেজ (২০), সাজ্জাদ (১৯), সুজয় দে (২৬), অজয় দাস (৪৪), বায়েজিদ হোসেন (২৯), সাজ্জাদ হোসেন (৩১), নুরু হাসান (১৯), পারভেজ (৩৫), শাওন সেন (৩৫), শেখ মো. কুদরতই খুদা, ফয়সাল আলম (৩২), জীবন রহমান জালাল (৩৮) ও মো. সোহেল (৩১)।
নগর পুলিশের মুখপাত্র সহকারী কমিশনার (সদর) মো. আমিনুর রশীদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেপ্তারের পর আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
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