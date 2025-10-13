টেকনাফে ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ২৮ রোহিঙ্গা উদ্ধার, আশ্রয়দাতা যুবক গ্রেপ্তার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের টেকনাফে অভিযান চালিয়ে ক্যাম্পের বাইরে লোকালয়ে অবৈধভাবে বসবাসরত নারী, শিশুসহ ২৮ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করেছে র্যাব-১৫। একই সঙ্গে তাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার যুবকের নাম বোরহান উদ্দিন (১৮)। তিনি টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের পশ্চিম সিকদারপাড়ার রশিদ আহম্মেদের ছেলে।
আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন র্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম) ও সহকারী পুলিশ সুপার আ ম ফারুক।
তিনি জানান, সম্প্রতি উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসরত কিছু রোহিঙ্গা অবৈধভাবে লোকালয়ে বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাস করছে। এদের অনেকে মাদক ও মানব পাচার, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন এবং অপহরণের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এমনকি কেউ কেউ জায়গা কিনে স্থায়ীভাবে বসবাসেরও চেষ্টা করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে পশ্চিম সিকদারপাড়ার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে নারী, শিশুসহ ২৮ রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয় এবং বাড়ির মালিক বোরহান উদ্দিনকে আটক করা হয়।
উদ্ধারকৃত রোহিঙ্গাদের নিজ নিজ ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। আটক বোরহান উদ্দিনকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
