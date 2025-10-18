শাহজালালে আগুন: চট্টগ্রামের আমানতে নামল ঢাকাগামী ৮ বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
রাজধানীতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুনের ঘটনায় আটটি ফ্লাইট চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। এতে প্রায় দুই হাজার যাত্রী আটকা পড়েছে। এসব যাত্রীরা বিমানবন্দরের লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে। বিমানবন্দর সংশ্লিষ্টরা এ তথ্য জানান।
চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল জানান, ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এ পর্যন্ত আটটি ফ্লাইট ঢাকা থেকে ডাইভার্ট হয়ে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।
বিকেল ৪টা নাগাদ চট্টগ্রাম টু ঢাকাগামী দুটি ডোমেস্টিক ফ্লাইট এবং অপর দুটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অবতরণ করেছে। এর মধ্যে একটি বেসরকারি এয়ারলাইনসের ব্যাংকক টু ঢাকা এবং এয়ার আরাবিয়ার মধ্যপ্রাচ্য টু ঢাকা।
সন্ধ্যা পৌনে ৬টা নাগাদ ঢাকা থেকে আরও চারটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ডাইভার্ট হয়ে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ফিরে এসেছে। এর মধ্যে বেসরকারি এয়ারলাইনসের দুটি এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের দুটি ফ্লাইট রয়েছে। অর্থাৎ মোট আটটি ডোমেস্টিক ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এই পর্যন্ত ডাইভার্ট হয়ে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণে রাত ৯টা পর্যন্ত কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা বন্ধ ছিল।২৬ মিনিট আগে
কক্সবাজারের মহেশখালীতে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনী যৌথ অভিযানে বিপুল অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে জিয়া বাহিনীর ৯ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কালারমারছড়ার সামিরা ঘোনা, মোহাম্মদ শাহ ঘোনা, নয়াপাড়া ও টেকপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো৪০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) অফিসার সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন-২০২৫-এ সিনিয়র উপপরিচালক (জনসংযোগ ও প্রকাশনা) খলিলুর রহমান সভাপতি, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সহসভাপতি এবং ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান মোহাম্মদ জামাল হোসেন...১ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সাত ঘণ্টা স্থবির থাকার পর আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টা থেকে ধীরে ধীরে পুনরায় ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে। বিকেল থেকে বন্ধ থাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে সচল হওয়ায় পর্যায়ক্রমে ছেড়ে যাচ্ছে বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলো।১ ঘণ্টা আগে