ইডেনে মোস্তাফিজের সুইং দেখার অপেক্ষায় কলকাতা

ক্রীড়া ডেস্ক
সবচেয়ে বেশি অর্থ নিয়ে ২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) মিনি নিলামে অংশ নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের চেয়ে তাই তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য ভালো খেলোয়াড় কেনার সুযোগ বেশি ছিল। সে সুযোগ বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে কলকাতা। স্কোয়াডে একঝাঁক তারকা ক্রিকেটার ভিড়িয়েছে তারা।
মিনি নিলাম থেকে চমক উপহার দিয়ে কলকাতা যেসব ক্রিকেটারকে দলে টেনেছে মোস্তাফিজুর রহমান তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশিদের মধ্যে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ রুপিতে এই পেসারকে নিয়েছে শাহরুখ খানের দল। কাটার মাস্টারকে পেয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত কলকাতা। নিজেদের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে মোস্তাফিজের কাটার দেখতে মুখিয়ে আছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
মোস্তাফিজকে নিয়ে নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দুটি পোস্ট করেছে কলকাতা। একটি পোস্টে বাংলাদেশি ক্রিকেটারের ছবিসহ টি-টোয়েন্টি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। ক্যাপশনে কলকাতা লিখেছে, ‘মাঠ প্রস্তুত, সুইং (কাটার) নিয়ে পরিকল্পনা চলছে। ফিজকে তার কাজটি করতে দেওয়ার সময় এসেছে।’
আরেকটি পোস্টে মোস্তাফিজকে নিয়ে কিছুটা রসিকতা করেছে কলকাতা। সামনে বিরিয়ানির থালা নিয়ে বসে থাকা বাঁ হাতি পেসারের একটি ছবি পোস্ট করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ক্যাপশনে বাংলায় লিখেছে, ‘মোস্তাফিজের সুইং এখন ইডেনে।’
২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দিয়ে আইপিএলে অভিষেক হয় মোস্তাফিজের। সে আসরে সেরা উদীয়মান ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতেন তিনি। এরপর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালস ও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেছেন। কলকাতা আইপিএলের তাঁর ষষ্ঠ ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে এখন পর্যন্ত ৬০ ম্যাচ খেলেছেন মোস্তাফিজ। বল হাতে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। বোলিং গড় ২৮.৪৪ এবং স্ট্রাইকরেট ৮.১৩।
সবচেয়ে বেশি অর্থ নিয়ে ২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) মিনি নিলামে অংশ নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের চেয়ে তাই তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য ভালো খেলোয়াড় কেনার সুযোগ বেশি ছিল। সে সুযোগ বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে কলকাতা। স্কোয়াডে একঝাঁক তারকা ক্রিকেটার ভিড়িয়েছে তারা।
মিনি নিলাম থেকে চমক উপহার দিয়ে কলকাতা যেসব ক্রিকেটারকে দলে টেনেছে মোস্তাফিজুর রহমান তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশিদের মধ্যে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ রুপিতে এই পেসারকে নিয়েছে শাহরুখ খানের দল। কাটার মাস্টারকে পেয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত কলকাতা। নিজেদের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে মোস্তাফিজের কাটার দেখতে মুখিয়ে আছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
মোস্তাফিজকে নিয়ে নিজেদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দুটি পোস্ট করেছে কলকাতা। একটি পোস্টে বাংলাদেশি ক্রিকেটারের ছবিসহ টি-টোয়েন্টি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। ক্যাপশনে কলকাতা লিখেছে, ‘মাঠ প্রস্তুত, সুইং (কাটার) নিয়ে পরিকল্পনা চলছে। ফিজকে তার কাজটি করতে দেওয়ার সময় এসেছে।’
আরেকটি পোস্টে মোস্তাফিজকে নিয়ে কিছুটা রসিকতা করেছে কলকাতা। সামনে বিরিয়ানির থালা নিয়ে বসে থাকা বাঁ হাতি পেসারের একটি ছবি পোস্ট করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ক্যাপশনে বাংলায় লিখেছে, ‘মোস্তাফিজের সুইং এখন ইডেনে।’
২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দিয়ে আইপিএলে অভিষেক হয় মোস্তাফিজের। সে আসরে সেরা উদীয়মান ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতেন তিনি। এরপর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালস ও চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেছেন। কলকাতা আইপিএলের তাঁর ষষ্ঠ ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটিতে এখন পর্যন্ত ৬০ ম্যাচ খেলেছেন মোস্তাফিজ। বল হাতে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। বোলিং গড় ২৮.৪৪ এবং স্ট্রাইকরেট ৮.১৩।
মোস্তাফিজুর রহমান আইএল টি-টোয়েন্টি খেলতে এই মুহূর্তে আছেন আরব আমিরাতে। টুর্নামেন্টটা খেলছেনও দারুণ। গত পরশু তাঁর অফ কাটার, সিম স্ক্র্যাম্বল স্কিল নিয়ে ধারাভাষ্যকরদের ক্ষুরধার বিশ্লেষণ দেখা গেল। আজ আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজ দল পেলেন রীতিমতো রেকর্ড গড়ে। তাঁকে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে ভিড়িয়েছে ৯ কোটি ২২ ঘণ্টা আগে
প্রথম সেটে ডাকাই হয়নি মোস্তাফিজুর রহমানের নাম। তবে হতাশ হতে হয়নি এই পেসারকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ২৬ এর আসরের মিনি নিলাম থেকে তাঁকে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।৩ ঘণ্টা আগে
লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে কলকাতার ক্রীড়াঙ্গন। ফুটবলের মহাতারকাকে আনলেও আয়োজনে ছিল নানা অব্যস্থাপনা। তাতে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে। এই জেরে এবার পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।৩ ঘণ্টা আগে
অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ ঘোষণার পর একটা প্রশ্ন বারবার সামনে আসছে। তবে কি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন উসমান খাজা? এই প্রশ্ন ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। চোট কাটিয়ে ওঠার পর তাঁকে রেখেই অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াড দিয়েছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নির্বাচকেরা।৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মোস্তাফিজুর রহমান আইএল টি-টোয়েন্টি খেলতে এই মুহূর্তে আছেন আরব আমিরাতে। টুর্নামেন্টটা খেলছেনও দারুণ। গত পরশু তাঁর অফ কাটার, সিম স্ক্র্যাম্বল স্কিল নিয়ে ধারাভাষ্যকরদের ক্ষুরধার বিশ্লেষণ দেখা গেল। আজ আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজ দল পেলেন রীতিমতো রেকর্ড গড়ে। তাঁকে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে ভিড়িয়েছে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে। বাংলাদেশি কোনো ক্রিকেটারের আইপিএলে এটাই সর্বোচ্চ দাম।
আইপিএলের বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ দামের তালিকা করতে বসলে সবার আগে আসে মাশরাফি বিন মুর্তজার নাম। ২০০৯ আইপিএলের নিলামে মাশরাফিকে কলকাতা নিয়েছিল প্রায় ৪ কোটি টাকায়। মাশরাফির সেই রেকর্ড গত মাসে ভেঙে দিয়েছিলেন ফিজই, দিল্লি যখন তাঁকে আইপিএলের শেষ দিকে দলে নিয়েছিল ৬ কোটি রুপিতে। কলকাতা এবার ৯ কোটি ২০ লাখ রুপি বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১২ কোটি টাকায় নেওয়া ফেসবুকে মাশরাফি লিখেছেন, ‘মোস্তাফিজ ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কলকাতা নাইটা রাইর্ডাসে খেলবে এবার যা বাংলাদেশ টাকায় ১২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। অভিনন্দন ফিজ। বর্তমান সে যে ছন্দে আছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই। বরং দারুণ কিছু করবে ইনশা আল্লাহ।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে দিল্লির আরেক ফ্র্যাঞ্চাইজি দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে ৪ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। আজকের নিলামেও দিল্লি তাঁদের চেনা সৈনিক ফিজকে রেখে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের হাতে তখন বেশি বাজেট ছিল না। এর মধ্যে চেন্নাইও আগ্রহ দেখায় তাদের ‘চেনা’ মোস্তাফিজের দিকে। হাতে যথেষ্ট বাজেট থাকায় দিল্লি-চেন্নাইকে টেক্কা দিয়ে ফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে নিজেদের দলে ভেড়ায় কলকাতা। ফিজের আগে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে অতীতে কলকাতায় খেলেছেন মাশরাফি, সাকিব ও লিটন দাস।
দল পেলেও মোস্তাফিজের অবশ্য পুরো আইপিএল খেলা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। এপ্রিলে যে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ফিজকে তখন আইপিএল খেলতে বিসিবি এনওসি বা অনাপত্তিপত্র দেবে কি না, যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। যদি পুরো আইপিএলে মোস্তাফিজ খেলতে না পারেন সে ক্ষেত্রে পুরো ৯ কোটি ২০ লাখ রুপি তিনি পাবেন না। পারিশ্রমিক পাবেন ম্যাচ খেলার অনুপাত অনুযায়ী, যেভাবে তিনি পেয়েছিলেন গত মে মাসে দিল্লির হয়ে আইপিএল খেলতে গিয়ে।
মোস্তাফিজুর রহমান আইএল টি-টোয়েন্টি খেলতে এই মুহূর্তে আছেন আরব আমিরাতে। টুর্নামেন্টটা খেলছেনও দারুণ। গত পরশু তাঁর অফ কাটার, সিম স্ক্র্যাম্বল স্কিল নিয়ে ধারাভাষ্যকরদের ক্ষুরধার বিশ্লেষণ দেখা গেল। আজ আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজ দল পেলেন রীতিমতো রেকর্ড গড়ে। তাঁকে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে ভিড়িয়েছে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে। বাংলাদেশি কোনো ক্রিকেটারের আইপিএলে এটাই সর্বোচ্চ দাম।
আইপিএলের বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ দামের তালিকা করতে বসলে সবার আগে আসে মাশরাফি বিন মুর্তজার নাম। ২০০৯ আইপিএলের নিলামে মাশরাফিকে কলকাতা নিয়েছিল প্রায় ৪ কোটি টাকায়। মাশরাফির সেই রেকর্ড গত মাসে ভেঙে দিয়েছিলেন ফিজই, দিল্লি যখন তাঁকে আইপিএলের শেষ দিকে দলে নিয়েছিল ৬ কোটি রুপিতে। কলকাতা এবার ৯ কোটি ২০ লাখ রুপি বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১২ কোটি টাকায় নেওয়া ফেসবুকে মাশরাফি লিখেছেন, ‘মোস্তাফিজ ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে কলকাতা নাইটা রাইর্ডাসে খেলবে এবার যা বাংলাদেশ টাকায় ১২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। অভিনন্দন ফিজ। বর্তমান সে যে ছন্দে আছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই। বরং দারুণ কিছু করবে ইনশা আল্লাহ।’
আইএল টি-টোয়েন্টিতে দিল্লির আরেক ফ্র্যাঞ্চাইজি দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে ৪ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। আজকের নিলামেও দিল্লি তাঁদের চেনা সৈনিক ফিজকে রেখে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের হাতে তখন বেশি বাজেট ছিল না। এর মধ্যে চেন্নাইও আগ্রহ দেখায় তাদের ‘চেনা’ মোস্তাফিজের দিকে। হাতে যথেষ্ট বাজেট থাকায় দিল্লি-চেন্নাইকে টেক্কা দিয়ে ফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে নিজেদের দলে ভেড়ায় কলকাতা। ফিজের আগে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে অতীতে কলকাতায় খেলেছেন মাশরাফি, সাকিব ও লিটন দাস।
দল পেলেও মোস্তাফিজের অবশ্য পুরো আইপিএল খেলা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। এপ্রিলে যে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ফিজকে তখন আইপিএল খেলতে বিসিবি এনওসি বা অনাপত্তিপত্র দেবে কি না, যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। যদি পুরো আইপিএলে মোস্তাফিজ খেলতে না পারেন সে ক্ষেত্রে পুরো ৯ কোটি ২০ লাখ রুপি তিনি পাবেন না। পারিশ্রমিক পাবেন ম্যাচ খেলার অনুপাত অনুযায়ী, যেভাবে তিনি পেয়েছিলেন গত মে মাসে দিল্লির হয়ে আইপিএল খেলতে গিয়ে।
সবচেয়ে বেশি অর্থ নিয়ে ২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) মিনি নিলামে অংশ নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের চেয়ে তাই তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য ভালো খেলোয়াড় কেনার সুযোগ বেশি ছিল। সে সুযোগ বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে কলকাতা। স্কোয়াডে একঝাঁক তারকা ক্রিকেটার ভিড়িয়েছে তারা।৩৯ মিনিট আগে
প্রথম সেটে ডাকাই হয়নি মোস্তাফিজুর রহমানের নাম। তবে হতাশ হতে হয়নি এই পেসারকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ২৬ এর আসরের মিনি নিলাম থেকে তাঁকে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।৩ ঘণ্টা আগে
লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে কলকাতার ক্রীড়াঙ্গন। ফুটবলের মহাতারকাকে আনলেও আয়োজনে ছিল নানা অব্যস্থাপনা। তাতে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে। এই জেরে এবার পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।৩ ঘণ্টা আগে
অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ ঘোষণার পর একটা প্রশ্ন বারবার সামনে আসছে। তবে কি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন উসমান খাজা? এই প্রশ্ন ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। চোট কাটিয়ে ওঠার পর তাঁকে রেখেই অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াড দিয়েছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নির্বাচকেরা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম সেটে ডাকাই হয়নি মোস্তাফিজুর রহমানের নাম। তবে হতাশ হতে হলো না এই পেসারকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ২৬ এর আসরের মিনি নিলাম থেকে তাঁকে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা।
সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপিতে নিলামে উঠেছিলেন মোস্তাফিজ। দ্বিতীয় সেটে তাঁর প্রতি প্রথমে আগ্রহ দেখায় দিল্লি ক্যাপিটালস। এরপর লড়াইয়ে নামে কলকাতা এবং চেন্নাই সুপার কিংস। দুই দলের কাড়াকাড়িতে শেষ পর্যন্ত কাটার মাস্টার হিসেবে পরিচিত মোস্তাফিজকে পেয়েছে কলকাতা।
আইপিএলের নিলামে বাংলাদেশিদের মধ্যে রেকর্ড দামে বিক্রি হলেন মোস্তাফিজ। এর আগে গত আসরে জ্যাক ফ্রেশার ম্যাকগার্কের বদলি হিসেবে তাঁকে দলে নেয় দিল্লি। সে আসরে ৬ কোটি ভারতীয় রুপিতে বিক্রি হলেও মোস্তাফিজ পেয়েছিলেন ২ কোটি রুপির কম। এবার বিক্রি হলেন প্রায় সাড়ে ৯ কোটি রুপিতে। এর আগে ২০০৯ সালের আসরে ৬ লাখ ডলারে মাশরাফি মর্তুজাকে কিনেছিল কলকাতা। তৎকালীন বাজারমূল্যে সেটা ছিল ৪ কোটি টাকার কিছু বেশি।
এবারও মোস্তাফিজ পুরো অর্থ পান কিনা সেটা নিয়ে শঙ্কা থাকছেই। আইপিএলের পরবর্তী আসরের সূচি এখনো প্রকাশ করেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, আইপিএল শুরু হবে ২৬ মার্চ। জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি শেষ হবে মে মাসের শেষদিকে।
আইসিসি ফিউচার ট্যুর প্ল্যান (এফটিপি) অনুযায়ী, মার্চ–এপ্রিলে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষীক সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। এজন্য আইপিএলের পুরো আসরের জন্য মোস্তাফিজকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেবে কিনা সেটাই এখন আলোচনার বিষয়।
প্রথম সেটে ডাকাই হয়নি মোস্তাফিজুর রহমানের নাম। তবে হতাশ হতে হলো না এই পেসারকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ২৬ এর আসরের মিনি নিলাম থেকে তাঁকে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা।
সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপিতে নিলামে উঠেছিলেন মোস্তাফিজ। দ্বিতীয় সেটে তাঁর প্রতি প্রথমে আগ্রহ দেখায় দিল্লি ক্যাপিটালস। এরপর লড়াইয়ে নামে কলকাতা এবং চেন্নাই সুপার কিংস। দুই দলের কাড়াকাড়িতে শেষ পর্যন্ত কাটার মাস্টার হিসেবে পরিচিত মোস্তাফিজকে পেয়েছে কলকাতা।
আইপিএলের নিলামে বাংলাদেশিদের মধ্যে রেকর্ড দামে বিক্রি হলেন মোস্তাফিজ। এর আগে গত আসরে জ্যাক ফ্রেশার ম্যাকগার্কের বদলি হিসেবে তাঁকে দলে নেয় দিল্লি। সে আসরে ৬ কোটি ভারতীয় রুপিতে বিক্রি হলেও মোস্তাফিজ পেয়েছিলেন ২ কোটি রুপির কম। এবার বিক্রি হলেন প্রায় সাড়ে ৯ কোটি রুপিতে। এর আগে ২০০৯ সালের আসরে ৬ লাখ ডলারে মাশরাফি মর্তুজাকে কিনেছিল কলকাতা। তৎকালীন বাজারমূল্যে সেটা ছিল ৪ কোটি টাকার কিছু বেশি।
এবারও মোস্তাফিজ পুরো অর্থ পান কিনা সেটা নিয়ে শঙ্কা থাকছেই। আইপিএলের পরবর্তী আসরের সূচি এখনো প্রকাশ করেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, আইপিএল শুরু হবে ২৬ মার্চ। জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি শেষ হবে মে মাসের শেষদিকে।
আইসিসি ফিউচার ট্যুর প্ল্যান (এফটিপি) অনুযায়ী, মার্চ–এপ্রিলে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষীক সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। এজন্য আইপিএলের পুরো আসরের জন্য মোস্তাফিজকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেবে কিনা সেটাই এখন আলোচনার বিষয়।
সবচেয়ে বেশি অর্থ নিয়ে ২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) মিনি নিলামে অংশ নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের চেয়ে তাই তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য ভালো খেলোয়াড় কেনার সুযোগ বেশি ছিল। সে সুযোগ বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে কলকাতা। স্কোয়াডে একঝাঁক তারকা ক্রিকেটার ভিড়িয়েছে তারা।৩৯ মিনিট আগে
মোস্তাফিজুর রহমান আইএল টি-টোয়েন্টি খেলতে এই মুহূর্তে আছেন আরব আমিরাতে। টুর্নামেন্টটা খেলছেনও দারুণ। গত পরশু তাঁর অফ কাটার, সিম স্ক্র্যাম্বল স্কিল নিয়ে ধারাভাষ্যকরদের ক্ষুরধার বিশ্লেষণ দেখা গেল। আজ আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজ দল পেলেন রীতিমতো রেকর্ড গড়ে। তাঁকে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে ভিড়িয়েছে ৯ কোটি ২২ ঘণ্টা আগে
লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে কলকাতার ক্রীড়াঙ্গন। ফুটবলের মহাতারকাকে আনলেও আয়োজনে ছিল নানা অব্যস্থাপনা। তাতে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে। এই জেরে এবার পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।৩ ঘণ্টা আগে
অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ ঘোষণার পর একটা প্রশ্ন বারবার সামনে আসছে। তবে কি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন উসমান খাজা? এই প্রশ্ন ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। চোট কাটিয়ে ওঠার পর তাঁকে রেখেই অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াড দিয়েছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নির্বাচকেরা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে কলকাতার ক্রীড়াঙ্গন। ফুটবলের মহাতারকাকে আনলেও আয়োজনে ছিল নানা অব্যস্থাপনা। তাতে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে। এই জেরে এবার পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।
পদত্যাগ চেয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেন অরুপ। সেই চিঠি গ্রহণ করেছেন মমতা। আপাতত সেই দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ভারতের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া।
গত ১৩ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে যুবভারতী স্টেডিয়ামে যান মেসি। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। মাঠে গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন সাবেক ফুটবলার, বিভিন্ন সেলিব্রিটি এবং রাজনৈতিক নেতারা। তাতে মেসি নিজেও বেশ বিরক্ত হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি খারাপ দেখে দ্রুত মাঠ ছাড়েন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।
কথা ছিল পুরো মাঠ ঘুরবেন মেসি। তাঁকে একনজর সামন থেকে দেখার জন্য এদিন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল যুবভারতীর গ্যালারি। সবাইকে খরচ করতে হয়েছে মোটা অঙ্কের অর্থ। কিন্তু আয়োজকদের অব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠে ছাড়তে হয়েছে মেসিকে। ফুটবলের মহাতারকাকে দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন দর্শকেরা। স্টেডিয়ামে ভাঙচুর করা হয়। কয়েকজন আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছে। ভাঙা হয়েছে সীমানা প্রাচীর, খেলোয়াড়দের টানেল। সব মিলিয়ে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয় যুবভারতী। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় মেসি এবং দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেসির ভারত সফরের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের মালিক শতদ্রু দত্তকে আটক করেছে পুলিশ। মেসির সফর তাই তিক্ততাময় হয়ে থাকল কলকাতার জন্য।
লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে কলকাতার ক্রীড়াঙ্গন। ফুটবলের মহাতারকাকে আনলেও আয়োজনে ছিল নানা অব্যস্থাপনা। তাতে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে। এই জেরে এবার পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।
পদত্যাগ চেয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেন অরুপ। সেই চিঠি গ্রহণ করেছেন মমতা। আপাতত সেই দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ভারতের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া।
গত ১৩ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে যুবভারতী স্টেডিয়ামে যান মেসি। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। মাঠে গাড়ি থেকে নামতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন সাবেক ফুটবলার, বিভিন্ন সেলিব্রিটি এবং রাজনৈতিক নেতারা। তাতে মেসি নিজেও বেশ বিরক্ত হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি খারাপ দেখে দ্রুত মাঠ ছাড়েন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক।
কথা ছিল পুরো মাঠ ঘুরবেন মেসি। তাঁকে একনজর সামন থেকে দেখার জন্য এদিন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল যুবভারতীর গ্যালারি। সবাইকে খরচ করতে হয়েছে মোটা অঙ্কের অর্থ। কিন্তু আয়োজকদের অব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠে ছাড়তে হয়েছে মেসিকে। ফুটবলের মহাতারকাকে দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন দর্শকেরা। স্টেডিয়ামে ভাঙচুর করা হয়। কয়েকজন আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছে। ভাঙা হয়েছে সীমানা প্রাচীর, খেলোয়াড়দের টানেল। সব মিলিয়ে ধ্বংস্তূপে পরিণত হয় যুবভারতী। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় মেসি এবং দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেসির ভারত সফরের আয়োজক প্রতিষ্ঠানের মালিক শতদ্রু দত্তকে আটক করেছে পুলিশ। মেসির সফর তাই তিক্ততাময় হয়ে থাকল কলকাতার জন্য।
সবচেয়ে বেশি অর্থ নিয়ে ২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) মিনি নিলামে অংশ নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের চেয়ে তাই তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য ভালো খেলোয়াড় কেনার সুযোগ বেশি ছিল। সে সুযোগ বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে কলকাতা। স্কোয়াডে একঝাঁক তারকা ক্রিকেটার ভিড়িয়েছে তারা।৩৯ মিনিট আগে
মোস্তাফিজুর রহমান আইএল টি-টোয়েন্টি খেলতে এই মুহূর্তে আছেন আরব আমিরাতে। টুর্নামেন্টটা খেলছেনও দারুণ। গত পরশু তাঁর অফ কাটার, সিম স্ক্র্যাম্বল স্কিল নিয়ে ধারাভাষ্যকরদের ক্ষুরধার বিশ্লেষণ দেখা গেল। আজ আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজ দল পেলেন রীতিমতো রেকর্ড গড়ে। তাঁকে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে ভিড়িয়েছে ৯ কোটি ২২ ঘণ্টা আগে
প্রথম সেটে ডাকাই হয়নি মোস্তাফিজুর রহমানের নাম। তবে হতাশ হতে হয়নি এই পেসারকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ২৬ এর আসরের মিনি নিলাম থেকে তাঁকে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।৩ ঘণ্টা আগে
অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ ঘোষণার পর একটা প্রশ্ন বারবার সামনে আসছে। তবে কি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন উসমান খাজা? এই প্রশ্ন ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। চোট কাটিয়ে ওঠার পর তাঁকে রেখেই অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াড দিয়েছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নির্বাচকেরা।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ ঘোষণার পর একটা প্রশ্ন বারবার সামনে আসছে। তবে কি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন উসমান খাজা? এই প্রশ্ন ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। চোট কাটিয়ে ওঠার পর তাঁকে রেখেই অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াড দিয়েছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নির্বাচকেরা।
স্কোয়াডে জায়গা পেলেও একাদশে খাজাকে রাখা হয়নি। এমন অভিজ্ঞ একজন ব্যাটারের একাদশে জায়গা না পাওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন না সংশ্লিষ্টরা। তবে আশার কথাই শোনালেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। খাজার জন্য দলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।
কামিন্স বলেন, ‘খাজার জন্য ভালো বিষয় হলো, সে টপঅর্ডার কিংবা মিডলঅর্ডার—দুই জায়গাতেই রান করেছে। উপযুক্ত মনে হয়েছে বলেই তাকে দলে রাখা হয়েছে। কখনো প্রয়োজন হলে অবশ্যই তাকে দলে ফেরানো হবে। ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। আমরা প্রতি সপ্তাহে আলাদা আলাদা দল নির্বাচন করি। আগের সপ্তাহের দলটাই রাখতে হবে, বিষয়টা এমন নয়। অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য বোলারদের ক্ষেত্রেও তা-ই করা হয়েছে।’
পার্থে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার একাদশে ছিলেন খাজা। পিঠের চোটের কারণে কেবল সে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে পেরেছেন। একই কারণে ব্রিসবেনের দিবারাত্রির টেস্টেও মাঠে নামতে পারেননি। চোট কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় নেননি খাজা। সম্প্রতি এই ওপেনার জানান, মাঠে নামতে প্রস্তুত তিনি। তবে এই ব্যাটারকে অপেক্ষায় রাখলেন নির্বাচকেরা।
লম্বা সময় ধরে ব্যাট হাতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না খাজা। সবশেষ ১১ ইনিংসে কোনো ফিফটি করতে পারেননি। ২০২৩ অ্যাশেজের পর সবশেষ ৪৫ ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন মাত্র একটি। এ সময়কালে ব্যাটিং করেছেন ৩১.৮৪ গড়ে। বয়সও হয়ে গেছে বেশ। ১৮ ডিসেম্বর ৩৯-এ পা দেবেন খাজা। সব মিলিয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার আর আগায় কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে।
খাজা একাদশে না ফিরলেও দুটি পরিবর্তন নিয়ে অ্যাডিলেড টেস্ট খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া। বাদ পড়েছেন মাইকেল নেসার ও ব্রেন্ডন ডগেট। ফেরানো হয়েছে কামিন্স ও নাথান লায়নকে। অন্য ৯ সদস্য অপরিবর্তিত আছেন।
অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার একাদশ ঘোষণার পর একটা প্রশ্ন বারবার সামনে আসছে। তবে কি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছেন উসমান খাজা? এই প্রশ্ন ওঠার পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। চোট কাটিয়ে ওঠার পর তাঁকে রেখেই অ্যাডিলেড টেস্টের স্কোয়াড দিয়েছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নির্বাচকেরা।
স্কোয়াডে জায়গা পেলেও একাদশে খাজাকে রাখা হয়নি। এমন অভিজ্ঞ একজন ব্যাটারের একাদশে জায়গা না পাওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন না সংশ্লিষ্টরা। তবে আশার কথাই শোনালেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। খাজার জন্য দলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।
কামিন্স বলেন, ‘খাজার জন্য ভালো বিষয় হলো, সে টপঅর্ডার কিংবা মিডলঅর্ডার—দুই জায়গাতেই রান করেছে। উপযুক্ত মনে হয়েছে বলেই তাকে দলে রাখা হয়েছে। কখনো প্রয়োজন হলে অবশ্যই তাকে দলে ফেরানো হবে। ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। আমরা প্রতি সপ্তাহে আলাদা আলাদা দল নির্বাচন করি। আগের সপ্তাহের দলটাই রাখতে হবে, বিষয়টা এমন নয়। অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য বোলারদের ক্ষেত্রেও তা-ই করা হয়েছে।’
পার্থে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার একাদশে ছিলেন খাজা। পিঠের চোটের কারণে কেবল সে ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে পেরেছেন। একই কারণে ব্রিসবেনের দিবারাত্রির টেস্টেও মাঠে নামতে পারেননি। চোট কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় নেননি খাজা। সম্প্রতি এই ওপেনার জানান, মাঠে নামতে প্রস্তুত তিনি। তবে এই ব্যাটারকে অপেক্ষায় রাখলেন নির্বাচকেরা।
লম্বা সময় ধরে ব্যাট হাতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না খাজা। সবশেষ ১১ ইনিংসে কোনো ফিফটি করতে পারেননি। ২০২৩ অ্যাশেজের পর সবশেষ ৪৫ ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন মাত্র একটি। এ সময়কালে ব্যাটিং করেছেন ৩১.৮৪ গড়ে। বয়সও হয়ে গেছে বেশ। ১৮ ডিসেম্বর ৩৯-এ পা দেবেন খাজা। সব মিলিয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার আর আগায় কি না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে।
খাজা একাদশে না ফিরলেও দুটি পরিবর্তন নিয়ে অ্যাডিলেড টেস্ট খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া। বাদ পড়েছেন মাইকেল নেসার ও ব্রেন্ডন ডগেট। ফেরানো হয়েছে কামিন্স ও নাথান লায়নকে। অন্য ৯ সদস্য অপরিবর্তিত আছেন।
সবচেয়ে বেশি অর্থ নিয়ে ২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) মিনি নিলামে অংশ নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের চেয়ে তাই তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য ভালো খেলোয়াড় কেনার সুযোগ বেশি ছিল। সে সুযোগ বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে কলকাতা। স্কোয়াডে একঝাঁক তারকা ক্রিকেটার ভিড়িয়েছে তারা।৩৯ মিনিট আগে
মোস্তাফিজুর রহমান আইএল টি-টোয়েন্টি খেলতে এই মুহূর্তে আছেন আরব আমিরাতে। টুর্নামেন্টটা খেলছেনও দারুণ। গত পরশু তাঁর অফ কাটার, সিম স্ক্র্যাম্বল স্কিল নিয়ে ধারাভাষ্যকরদের ক্ষুরধার বিশ্লেষণ দেখা গেল। আজ আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজ দল পেলেন রীতিমতো রেকর্ড গড়ে। তাঁকে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে ভিড়িয়েছে ৯ কোটি ২২ ঘণ্টা আগে
প্রথম সেটে ডাকাই হয়নি মোস্তাফিজুর রহমানের নাম। তবে হতাশ হতে হয়নি এই পেসারকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ২৬ এর আসরের মিনি নিলাম থেকে তাঁকে কিনেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।৩ ঘণ্টা আগে
লিওনেল মেসির সফরকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে কলকাতার ক্রীড়াঙ্গন। ফুটবলের মহাতারকাকে আনলেও আয়োজনে ছিল নানা অব্যস্থাপনা। তাতে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে। এই জেরে এবার পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।৩ ঘণ্টা আগে