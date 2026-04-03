চট্টগ্রামে জ্বালানি তেলের চারটি ড্রাম জব্দ, আটক ১

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে জ্বালানি তেলের চারটি ড্রাম জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় মো. সাঈদ নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে দোহাজারী পৌর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব ড্রাম জব্দ করা হয়।
চন্দনাইশ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঝন্টু বিকাশ চাকমা অভিযানটি পরিচালনা করেন। গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই ও ডিজিএফআইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়।
জানা যায়, দোহাজারী পৌর এলাকার ‘দোহাজারী পেট্রোলিয়াম’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে চারটি ড্রামে করে প্রায় ৮০০ লিটার ডিজেল ও অকটেন ট্রলিযোগে উপজেলার বৈলতলী ইউনুছ মার্কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথে দোহাজারী পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের দেওয়ানহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে ড্রামগুলো জব্দ করা হয়। এ সময় একজনকে আটক করা হয়।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, জব্দ করা জ্বালানি বেশি দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে পাচার করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঝন্টু বিকাশ চাকমা বলেন, জব্দ করা ডিজেল ও অকটেন দোহাজারী পৌরসভা কার্যালয়ে রাখা হয়েছে। পরে তা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। পাশাপাশি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
