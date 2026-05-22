Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

এডিট করা অশ্লীল কনটেন্ট দেখিয়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি, ৩ জন গ্রেপ্তার

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
এডিট করা অশ্লীল কনটেন্ট দেখিয়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি, ৩ জন গ্রেপ্তার
অশ্লীল কনটেন্ট দেখিয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জে এক নারীর ছবি বিকৃত করে অশ্লীল কনটেন্ট তৈরি এবং তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে চাঁদা দাবির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বিজয় মেলার মাঠ এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার চর ঘোস্তা গ্রামের সেলিম মিয়া (২৮), সিংগাইর উপজেলার সাদ্দাম হোসেন (৩০) ও ইয়াসিন (৩২)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী ব্যক্তির বাসায় রাজমিস্ত্রির কাজ করার সময় সেলিম মিয়া কৌশলে তাঁর মোবাইল ফোন থেকে ব্যক্তিগত কিছু ছবি সংগ্রহ করেন। পরে ওই ছবিগুলো এডিট করে অশ্লীল কনটেন্ট তৈরি করা হয়। এরপর সেসব ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ভুক্তভোগী ব্যক্তির কাছে ২০ লাখ টাকা দাবি করা হয়।

নেত্রীর অশ্লীল ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চাঁদা দাবি, নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগনেত্রীর অশ্লীল ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চাঁদা দাবি, নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এই ঘটনায় ভুক্তভোগী ব্যক্তি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়েন্দা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বিজয় মেলার মাঠ এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক মানবেন্দ্র বালো বলেন, এই ঘটনায় মানিকগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

সাইবার অপরাধমানিকগঞ্জপুলিশঅপরাধগ্রেপ্তারমানিকগঞ্জ সদরসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমচাঁদাবাজিডিবি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাতভর উত্তাল চট্টগ্রাম: পুলিশের পোশাক পরিয়ে সরানো হয় ধর্ষণে অভিযুক্তকে, রাখা হয়েছে কোথায়?

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

স্থানীয় নির্বাচনে বড় পরিবর্তন: থাকছে না পোস্টার ও দলীয় প্রতীক, অক্টোবরে ভোটের প্রস্তুতি

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

ঝিনাইদহে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা, অভিযোগের বিষয়ে যা বলছে বিএনপি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

আগামীকাল থেকেই বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের সেই ঘটনায় মামলা, আসামির দোষ স্বীকার

চট্টগ্রামে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণের সেই ঘটনায় মামলা, আসামির দোষ স্বীকার

নীলফামারীতে ট্রাক ও মিথিলা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

নীলফামারীতে ট্রাক ও মিথিলা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

পাটগ্রাম সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নিয়ে বিজিবি-বিএসএফ মুখোমুখি, উত্তেজনার পর কাজ বন্ধ

পাটগ্রাম সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নিয়ে বিজিবি-বিএসএফ মুখোমুখি, উত্তেজনার পর কাজ বন্ধ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তার নেতৃত্বে বদলি-পদোন্নতির চক্র, গ্রেপ্তার ২

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তার নেতৃত্বে বদলি-পদোন্নতির চক্র, গ্রেপ্তার ২