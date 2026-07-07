বৈরী আবহাওয়ায় শাহ আমানতে নামতে পারল না ৩টি ফ্লাইট

বৈরী আবহাওয়ায় চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে না পারায় তিনটি ফ্লাইট ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পাঠানো করা হয়েছে। ঘটনার সময় চট্টগ্রাম বিমানবন্দর এলাকায় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিলোমিটার।
আজ মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল।
তিনি জানান, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ফ্লাইট BS350 (আবুধাবি-চট্টগ্রাম) এবং এয়ার আরাবিয়ার ফ্লাইট G9-526 (শারজাহ-চট্টগ্রাম) ডাইভার্ট হয়ে ঢাকায় অবতরণ করেছে। আর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট BG121 (ঢাকা-চট্টগ্রাম) পুনরায় ঢাকা ফিরে গেছে।
বৈরী আবহাওয়ার কারণে শাহ আমানত বিমানবন্দর দিয়ে আজ অবতরণ এবং উড্ডয়ন করা প্রায় সব ফ্লাইটের স্বাভাবিকের তুলনায় ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে।
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে আট বছরের শিশু মাহফুজকে অপহরণের পর হত্যা মামলায় তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড এবং দুই আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে দণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।২ মিনিট আগে
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার আঙ্গারিয়া বাজারের সেতুর ওপর অভিযান চালানো হয়। র্যাবের উপস্থিতি বুঝতে পেরে গাঁজাসহ পিকআপ ভ্যানটি রেখে পালিয়ে যায় কারবারিরা। পরে গাঁজাসহ পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে।৩ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ‘ট্যাপেন্টাডল’ ট্যাবলেটসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার গড়েয়া ইউনিয়নের ঢাঙ্গি পুকুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।৫ মিনিট আগে
খুলনায় ট্রাক ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আরও দুজন আহত হন। আজ মঙ্গলবার বেলা সোয়া ৩টার দিকে খুলনার হরিণটানা থানার পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে