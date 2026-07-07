Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

বৈরী আবহাওয়ায় শাহ আমানতে নামতে পারল না ৩টি ফ্লাইট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বৈরী আবহাওয়ায় শাহ আমানতে নামতে পারল না ৩টি ফ্লাইট
ফাইল ছবি

বৈরী আবহাওয়ায় চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে না পারায় তিনটি ফ্লাইট ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পাঠানো করা হয়েছে। ঘটনার সময় চট্টগ্রাম বিমানবন্দর এলাকায় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিলোমিটার।

আজ মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল।

তিনি জানান, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ফ্লাইট BS350 (আবুধাবি-চট্টগ্রাম) এবং এয়ার আরাবিয়ার ফ্লাইট G9-526 (শারজাহ-চট্টগ্রাম) ডাইভার্ট হয়ে ঢাকায় অবতরণ করেছে। আর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট BG121 (ঢাকা-চট্টগ্রাম) পুনরায় ঢাকা ফিরে গেছে।

বৈরী আবহাওয়ার কারণে শাহ আমানত বিমানবন্দর দিয়ে আজ অবতরণ এবং উড্ডয়ন করা প্রায় সব ফ্লাইটের স্বাভাবিকের তুলনায় ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবিমানবন্দরচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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