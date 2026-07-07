কসাইয়ের দোকানে বিক্রি হচ্ছিল গরুর পচা মাংস, ২০ হাজার টাকা জরিমানা

ফরিদপুরের মধুখালীতে মাংস বিক্রেতার (কসাই) দোকানে বিক্রি করা হচ্ছিল গরুর পচা মাংস। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লেকজন প্রশাসনকে জানালে দ্রুত সেখানে গিয়ে দুই মণ পচা মাংস জব্দ করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযুক্ত মাংস বিক্রেতাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
আজ মঙ্গলবার (৭ জুলাই) দুপুরে উপজেলার বাগাট বাজারে জাকির হোসেন নামের এক মাংস বিক্রেতার দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা করেন ইউএনও রওশনা জাহান। অভিযানকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কে এম তানজির নাঈমসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ইউএনও জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার বাগাট বাজারে জাকির হোসেনের মাংসের দোকানে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এ সময় প্রায় দুই মণ পচা গরুর মাংস উদ্ধার করা হয়। পরে ওই মাংস মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করা হয় এবং ওই ব্যবসায়ীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়াও ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড না করার জন্য তাঁকে সতর্ক করা হয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ইউএনও।
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