Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রামের অন্তত ১৫ এলাকায় জলাবদ্ধতা, যানজট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
টানা বৃষ্টিতে চট্টগ্রামের অন্তত ১৫ এলাকায় জলাবদ্ধতা, যানজট
টানা বৃষ্টির কারণে মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর টাইগারপাস সড়কে পাহাড় থেকে গাছ উপড়ে পড়ে। এতে কিছু সময়ের সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা চার দিনের থেমে থেমে ভারী বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম নগরের অন্তত ১৫টি এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এসব এলাকায় হাঁটু থেকে কোমরসমান পানি জমে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে এবং ভোগান্তিতে পড়েছেন নগরবাসী। ভারী বৃষ্টিতে নগরের বিভিন্ন স্থানে গাছ উপড়ে পড়ায় যানজটের কারণে ভোগান্তি আরও বেড়েছে।

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ সুমন সাহা আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১২ দশমিক ৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি বলেন, নিম্নচাপটি এখনো বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করায় এই বৃষ্টিপাতের ধারা আরও দু-এক দিন অব্যাহত থাকবে। এ সময় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি সোমবার থেকে বেড়ে যায়। আজ ভোর থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। বিকেল পর্যন্ত থেমে থেমে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত ছিল।

বৃষ্টির পানি নালা দিয়ে নামতে না পারায় নগরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্যিক এলাকা আগ্রাবাদ, পতেঙ্গা, কাট্টলীর ঈশান মহাজন সড়ক, হালিশহরের কে ও এল ব্লকের সোনালি আবাসিক, বসুন্ধরা আবাসিক, রামপুর, ছোটপুল, আনন্দপুর ও এক্সেস রোড এলাকায় বাসাবাড়ি ও সড়ক হাঁটু থেকে কোমরসমান পানিতে তলিয়ে যায়।

উত্তর ও দক্ষিণাংশের চকবাজার, কাতালগঞ্জ, কাপাসগোলা, বাদুরতলা, চান্দগাঁও ফরিদার পাড়া ও মোহরা এলাকাতেও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এসব এলাকায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। পানির ওপর দিয়ে রিকশায় যাত্রী পারাপার করতে দেখা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং নগরের হালিশহরের বাসিন্দা আবু বকর ছিদ্দিক বলেন, `হালিশহর ছোটপুল পুলিশ লাইনের সামনে যে বড় নালা আছে সেই নালা দিয়ে পানি নামতে পারছিল না।’

সকাল থেকে টানা বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে যায় চট্টগ্রাম নগরীর নিচু এলাকা সমূহ। এতে দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটায় নগরীর চকবাজার কাপাসগোলা সড়কে।
সকাল থেকে টানা বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে যায় চট্টগ্রাম নগরীর নিচু এলাকা সমূহ। এতে দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটায় নগরীর চকবাজার কাপাসগোলা সড়কে।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উপপ্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা বলেন, `নগরের ভেতরে শুধু কাতালগঞ্জ ও আশপাশে কিছু পানি উঠেছিল। তবে বহদ্দারহাট, প্রবর্তক, মুরাদপুরসহ কয়েকটি এলাকায় যেখানে নিয়মিত জলাবদ্ধতা হতো সেখানে এবার কোনো পানি ওঠেনি।’

প্রণব কুমার শর্মা আরও বলেন, `চান্দগাঁও মোহরা, সিটি করপোরেশনের ২৪ নং উত্তর আগ্রাবাদ ওয়ার্ড ও ৪১ নম্বর পতেঙ্গা ওয়ার্ডের কিছু এলাকায় পানি উঠেছে। এত পরিমাণের বৃষ্টিপাত হয়েছে যে, সেসব এলাকায় বড় বড় নালাগুলো পানি উপচে পড়েছে।’ তিনি বলেন, `কদিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এর মধ্যে সকালে জোয়ারও যুক্ত হয়েছে। এ কারণে এসব এলাকায় পানি জমেছে। তবে নালা ও খাল পরিষ্কার থাকায় পানি দ্রুত নেমে যাচ্ছে। সকাল থেকে জলাবদ্ধতা নিরসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’

আগ্রাবাদে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত আবুল হোসেন বলেন, `সকাল থেকে হাঁটুসমান পানি জমে আছে। পানির কারণে অফিসে যেতে বেগ পেতে হয়েছে।’

এদিকে চট্টগ্রাম নগরের ষোলোশহর রেলস্টেশন ও জানালীহাটের মাঝখানে রেললাইনের ওপর পানি জমায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কক্সবাজারগামী পর্যটক এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ে যেতে পারেনি। দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে চট্টগ্রাম রেলস্টেশন ছাড়ার পর ১২টা ৪০ মিনিটে হাজারখানের যাত্রী নিয়ে ট্রেনটি ষোলোশহর রেলস্টেশনে আটকা পড়ে।

বিষয়:

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