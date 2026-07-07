Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

বিড়ি চাওয়ার জেরে হাতাহাতি, অ্যাসিড নিক্ষেপে দগ্ধ ৩

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
বিড়ি চাওয়ার জেরে হাতাহাতি, অ্যাসিড নিক্ষেপে দগ্ধ ৩
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় বিড়ি চাওয়া নিয়ে হাতাহাতির জেরে অ্যাসিড নিক্ষেপে তিনজন দগ্ধ হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী এক তরুণের মা বাদী হয়ে অ্যাসিড অপরাধ দমন আইনে মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

আজ মঙ্গলবার (৭ জুলাই) ভুক্তভোগী তরুণের মা বাদী হয়ে পূর্বধলা থানায় অ্যাসিড অপরাধ দমন আইনে মামলাটি করেন।

মামলায় উপজেলার নিজামপুর গ্রামের বাসিন্দা মো. আব্দুল হাকিমের দুই ছেলে মো. শামীম মিয়া (১৮) ও মো. সাগর মিয়াকে (২১) আসামি করা হয়েছে।

অ্যাসিডে দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার নারান্দিয়া ইউনিয়নের ইয়ারন গ্রামের মফিজ উদ্দিনের ছেলে শাকিল (১৮), তুলাবাইদ গ্রামের মো. সিরাজ মিয়া (৪৫) এবং একই ইউনিয়নের গৌরাঙ্গ (৬০)।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শাকিলসহ কয়েকজন এলাকার বিভিন্ন গাছ থেকে জাম সংগ্রহের পর বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ৫ জুলাই উপজেলার শাহবাজপুর বাজারে অবস্থানকালে শাকিলের কাছে বিড়ি চান শামীম। এ সময় শাকিল ক্ষুব্ধ হয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে শামীমকে চড় মারেন। এই ঘটনা কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের সরিয়ে দিলে উভয় পক্ষ ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, ঘটনার কিছুক্ষণ পর শাকিল শাহবাজপুর বাজারে সাগর জুয়েলার্সের পাশের একটি কাপড়ের দোকানে অবস্থান করছিলেন। এ সময় অভিযুক্ত শামীম নিজেদের জুয়েলারি দোকানে ব্যবহৃত অ্যাসিড একটি গ্লাসে এনে শাকিলের ওপর নিক্ষেপ করেন। এতে শাকিলের মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়। এ সময় দোকানে উপস্থিত সিরাজ মিয়া ও গৌরাঙ্গও অ্যাসিডে দগ্ধ হন।

স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে শাকিলের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, চিকিৎসাধীন শাকিলের মা থানায় অ্যাসিড অপরাধ দমন আইনে মামলা করেছেন। মামলায় শামীম ও সাগরকে আসামি করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে।

বিষয়:

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