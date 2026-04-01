Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

নিজের ব্যানার নিজেই ছিঁড়লেন চসিক মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
পরিচ্ছন্ন নগরী গড়তে অবৈধ বিলবোর্ড, ব্যানার ও পোস্টার উচ্ছেদ অভিযানে অংশ নেন চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরিচ্ছন্ন নগরী গড়তে নগরজুড়ে অবৈধ বিলবোর্ড, ব্যানার ও পোস্টার উচ্ছেদ অভিযানে অংশ নিয়ে নিজের ছবিযুক্ত ব্যনার নিজ হাতে ছিঁড়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন।

বুধবার (১ এপ্রিল) চট্টগ্রাম নগরীর ব্যস্ততম চকবাজার এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে চসিক। অভিযান চলাকালে সড়ক ও বিভিন্ন স্থাপনায় টাঙানো অবৈধ বিলবোর্ড, ব্যানার ও পোস্টার অপসারণ করা হয়। এই উচ্ছেদ কার্যক্রমে সরাসরি তদারকি ও নিজের ব্যানার নিজের হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন মেয়র ও নগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন।

অভিযানে উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে মেয়র বলেন, ‘যেহেতু আমি নিজের ব্যানার খুলে ফেলেছি কাজেই অন্যদের ব্যানারও অবশ্যই খুলে ফেলা হবে। যাঁরা ব্যানার লাগিয়েছেন, তাঁরা যদি নিজেরাই নিজেদের ব্যানার খুলতে পারেন, তাহলে আরও অনেক ভালো হবে এবং এটা আমাদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।’

মেয়র শাহাদাত বলেন, ‘নগরীর সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অবৈধ কোনো বিলবোর্ড বা ব্যানার সহ্য করা হবে না। আইন সবার জন্য সমান—আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘সপ্তাহজুড়ে চলমান এই কার্যক্রমে আশা করছি শহর অনেকটা ক্লিন হবে।’

অভিযানের সময় ফুটপাত দখল করে ব্যবসায়িক মালপত্র রাখায় দোকানমালিকদের সতর্ক করা হয়। মেয়র নিজে হেঁটে বিভিন্ন দোকানের সামনে গিয়ে ফুটপাত থেকে মালামাল সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ

