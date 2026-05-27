Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

বৃষ্টি আর বাড়তি ভাড়ার ভোগান্তি, তবুও থেমে নেই ঈদযাত্রা

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
বৃষ্টি আর বাড়তি ভাড়ার ভোগান্তি, তবুও থেমে নেই ঈদযাত্রা
অতিরিক্ত ভাড়া আর বৃষ্টিতে বেড়েছে ভোগান্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

আর মাত্র একদিন পর পবিত্র ঈদুল আজহা। প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদ করতে ঘরমুখী মানুষের ঢল নেমেছে সড়কে। তবে টানা বৃষ্টি, যানজট এবং অতিরিক্ত ভাড়া ঈদযাত্রাকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। তবুও সব বাধা উপেক্ষা করে বাড়ির পথে ছুটছেন মানুষ।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রবেশদ্বার কর্ণফুলীর মইজ্জ্যেরটেক এলাকায় সিএনজি অটোরিকশায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। আনোয়ারা, বাঁশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া ও কর্ণফুলীর বিভিন্ন রুটে যাত্রীরা পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে।

যাত্রীদের অভিযোগ, নির্ধারিত ভাড়ার তুলনায় তিন গুণ পর্যন্ত বেশি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। চাতরী থেকে মইজ্জ্যেরটেকের ২০ টাকার ভাড়া ৪০ টাকা, নতুন ব্রিজে ৫০ টাকার ভাড়া ১০০ টাকা, বাঁশখালী রুটে ৬০ টাকার ভাড়া ২০০ টাকা এবং পেকুয়া রুটে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া চাওয়া হচ্ছে।

যাত্রীদের ভাষ্য অনুযায়ী, আজ বুধবার সকাল থেকেই ১৫০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে অনেকেই অতিরিক্ত টাকা দিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার ঝুঁকি নিয়ে ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানে করে বাড়ির পথে রওনা হচ্ছেন।

কোনো বাধাই থামাতে পারছে না ঘরমুখী মানুষের স্রোত, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের ধুমকোনো বাধাই থামাতে পারছে না ঘরমুখী মানুষের স্রোত, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের ধুম

পেকুয়াগামী যাত্রী সাবরিয়া খানম বলেন, “সাধারণ সময়ে পেকুয়ায় ভাড়া ৮০ টাকা হলেও আজ ২৮০ টাকা চাওয়া হচ্ছে। বাধ্য হয়ে বেশি ভাড়া দিয়েই যাচ্ছি।”

সিএনজি চালক মোহাম্মদ মফিজুর রহমান বলেন, বৃষ্টি ও ঈদের কারণে যাত্রীর চাপ বেশি। মইজ্জ্যেরটেক এলাকায় পশুর হাটের যানজটে দীর্ঘ সময় আটকে থাকতে হচ্ছে।

আনোয়ারা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপক ত্রিপুরা জানান, ঈদযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ সড়কে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বা যাত্রী হয়রানির অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধেও অভিযান চলবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাযানজটবৃষ্টিপাতকর্ণফুলীচট্টগ্রাম বিভাগবাস ভাড়াঈদযাত্রাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত