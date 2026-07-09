রাউজানে টানা বৃষ্টিতে কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

রাউজানে টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যায় কর্মহীন হয়ে পড়া দিনমজুর ও অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ও সমাজসেবক মোহাম্মদ আলী সুমনের অর্থায়নে রাউজান পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার এ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাউজানের সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর নির্দেশনায় এই মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
আজ দুপুর থেকে জলাবদ্ধ ও প্লাবিত এলাকা অতিক্রম করে সমাজসেবক মোহাম্মদ আলী সুমন দিনমজুর, কর্মহীন ও অসহায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, আলু ও শুকনা খাবার পৌঁছে দেন।
মোহাম্মদ আলী সুমন বলেন, ‘আমাদের নেতা আলহাজ গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী সব সময় এলাকার মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় টানা বৃষ্টিতে কর্মহীন হয়ে পড়া পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অসহায় দিনমজুর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমাদের এই মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।’
খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে সমাজসেবক আলমগীর হোসেন, উত্তর জেলা যুবদলের সদস্য মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ কাশেম, রিমন, ইমন, ইয়াকুব উদ্দিন আরিফসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
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