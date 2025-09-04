Ajker Patrika
চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় এজাহারভুক্ত আসামি হান্নান গ্রেপ্তার

চবি সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় প্রশাসনের করা মামলার অন্যতম আসামি মো. হান্নানকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৭। 

আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেন হাটহাজারী মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর রুপন।

সাব-ইন্সপেক্টর বলেন, ‘হান্নানকে আজ রাত ৮টায় র‍্যাব-৭ আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাকে হাজতে রাখা হয়েছে। আগামীকাল কোর্টে পাঠানো হবে। অন্য আসামিদের ধরতে অভিযান চলমান রয়েছে।’

জানা গেছে, মো. হান্নান প্রশাসনের করা মামলার এজাহারভুক্ত ৫৬ নম্বর আসামি। তাঁকে ফতেপুর ইউনিয়ন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। হান্নান এ মামলার প্রধান আসামি যুবলীগ নেতা হানিফের সহযোগী বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

এ ঘটনায় গতকাল বুধবার আটজনকে গ্রেপ্তার করে হাটহাজারী মডেল থানা-পুলিশ। তাঁদের মধ্যে তিনজন এজাহারভুক্ত ও অন্য পাঁচজন তদন্তে প্রাপ্ত আসামি।

গতকাল গ্রেপ্তার করা আটজনের মধ্যে এজাহারভুক্ত আসামি হলেন মো. ইমরান হোসেন প্রকাশ এমরান হোসেন (৩৫), হাসান প্রকাশ হাসাঈন (২২) ও রাসেল প্রকাশ কালো রাসেল (৩০)।

চবিতে সংঘর্ষ: ১০৯৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা, অস্ত্র লুটের ঘটনায় জিডিচবিতে সংঘর্ষ: ১০৯৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা, অস্ত্র লুটের ঘটনায় জিডি

অন্য পাঁচজন হলেন মো. আলমগীর (৩৫), মো. নজরুল ইসলাম (৩০), মো. জাহেদ (৩০), মো. আরমান (২৪) ও দিদারুল আলম (৪৬)। তাঁরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন জোবরা গ্রামের ফতেপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষের ঘটনায় গত মঙ্গলবার বিকেলে নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান বাদী হয়ে হাটহাজারী মডেল থানায় ৯৫ জনের নাম উল্লেখসহ আরও প্রায় এক হাজারজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি মামলা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

চট্টগ্রাম জেলাশিক্ষার্থীচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম সদরজেলার খবরচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
