Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

খুলশীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই পক্ষে ফের সংঘর্ষ, গোলাগুলি ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৬ জুন ২০২৬, ১৬: ১৫
খুলশীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই পক্ষে ফের সংঘর্ষ, গোলাগুলি ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

চট্টগ্রাম নগরের খুলশী এলাকায় দখল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতার অনুসারীদের মধ্যে গোলাগুলি, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার দিবাগত রাতে খুলশী থানাধীন লেকভ্যালি আবাসিক এলাকা এবং আকবরশাহ থানাধীন ফয়’স লেক এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

তবে আজ শনিবার বেলা আড়াইটা পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনো পক্ষ থানায় অভিযোগ করেনি।

খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুর রহমান আজ দুপুরে বলেন, স্থানীয় এরশাদ আলম নামে এক ব্যক্তির জমির সীমানাপ্রাচীর ভাঙার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

ওসি বলেন, ‘সংঘর্ষে দু-একজন আহত হয়েছেন বলে শুনেছি। এখনো কোনো পক্ষ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ তিনি জানান, দুই গ্রুপের বিরোধের বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াকিল হোসেন ওরফে ‘বোমা বগা’র অনুসারীদের সঙ্গে ৯ নম্বর উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব মো. হানিফের অনুসারীদের দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। জমি দখল ও প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে এর আগেও একাধিকবার দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে এলাকায় আধিপত্য নিয়ে বিরোধ আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

সূত্র জানায়, কয়েক দিন ধরে লেকভ্যালি আবাসিক এলাকায় একটি সরকারি খাসজমির সীমানাপ্রাচীর ভাঙা এবং জায়গাটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়াকে কেন্দ্র করে ওয়াকিল হোসেন বগা গ্রুপ ও রাজিব গ্রুপের অনুসারীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এর ধারাবাহিকতায় শুক্রবার রাতে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘর্ষের সময় দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষ এলাকায় মহড়া দেয়। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলার পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

উল্লেখ্য, গত বছরের এপ্রিলে নগর যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক হেলাল ও মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওয়াকিল হোসেন বগার অনুসারীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল।

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সংঘর্ষচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরস্বেচ্ছাসেবক দল
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