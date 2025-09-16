Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খুন, অভিযুক্ত বাবা গ্রেপ্তার

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
গ্রেপ্তার নুরের জামান। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার নুরের জামান। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ছুরিকাঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. সাহেদ (২৪) খুনের ঘটনায় তাঁর বাবা নুরের জামানকে (৬৫) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গ্রেপ্তার করা হয়েছে নুরের জামানের দ্বিতীয় স্ত্রী আনোয়ারা বেগমকেও। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা থানা এলাকা থেকে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তাঁদের গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-৭।

আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান।

ওসি বলেন, সাহেদ হত্যার পর থেকে নুরের জামান পলাতক ছিলেন। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে পুলিশের সহযোগিতায় ঘটনার পাঁচ দিন পর নুরের জামান ও তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী আনোয়ারা বেগমকে সিলেট থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

জানা গেছে, ১০ সেপ্টেম্বর মিরসরাই উপজেলার মায়ানী ইউনিয়নের ঘড়ি মার্কেট এলাকায় বাবার দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিবাদ করে নিজ বাড়িতে বাবা নুরের জামানের ছুরিকাঘাতে নিহত হন চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী সাহেদ।

